Ile Maurice: Le PM - «Une gestion prudente face aux défis économiques hérités»

Lors de la séance inaugurale de la nouvelle législature, le Premier ministre a répondu aux premières questions du député de l'opposition, Adrien Duval, notamment sur le paiement du 14e mois et la mise sur pied d'un collège électoral pour la nomination du président de la République et du speaker de l'Assemblée nationale. Navin Ramgoolam a souligné qu'il faudra faire preuve d'une grande prudence dans la mise en oeuvre des nouvelles mesures, compte tenu de la situation économique actuelle. Une décision finale sur le 14e mois sera prise lors du prochain Conseil des ministres, ce vendredi.

Au sujet du 14e mois, le Premier ministre a mis en avant les défis économiques auxquels le pays est confronté, notamment sur l'impact des mesures prises par l'ancien régime. Il a reconnu que la situation macro- économique nécessite une gestion prudente pour minimiser les effets négatifs de certaines décisions antérieures. «Même avant la campagne et pendant son déroulement, nous mettions en garde contre la manipulation des chiffres macroéconomiques et le fait que la mise en oeuvre de la mesure du 14e mois aurait un impact profond. Nous étions loin de nous douter que les chiffres et la croissance économique présentés par l'ancien gouvernement n'étaient qu'un subterfuge, dissimulant une dure réalité. On devra être extrêmement prudent pour minimiser les effets néfastes de cette situation économique.»

Répondant à la question soulevée par Adrien Duval sur la possibilité de plafonner les paiements liés au 14e mois, Navin Ramgoolam a souligné que des consultations sont en cours entre le ministère du Travail et l'Attorney General pour préparer le cadre législatif. Une annonce officielle sera faite après les délibérations du Conseil des ministres vendredi.

Interrogé par le député de l'opposition sur la promesse électorale d'introduire un collège électoral pour l'élection du président de la République, le Premier ministre a confirmé que cette réforme demeure une priorité. Elle visait à renforcer la démocratie en élargissant le processus de sélection du président. S'inspirant des modèles de pays comme l'Inde, l'Allemagne ou encore la France, Navin Ramgoolam a assuré que toutes les parties prenantes seraient consultées pour élaborer un modèle adapté aux spécificités mauriciennes.

Adrien Duval a aussi voulu savoir pour quelles rai- sons l'ancien président de la République, Pradeep Roopun, n'est pas resté en fonction jusqu'à la mise en place de ce collège électoral. Le Premier ministre a clarifié que le mandat de ce dernier était arrivé à son terme et qu'il avait volontairement quitté ses fonctions. Cette transition, selon lui, respecte les procédures constitutionnelles en vigueur, mais il a réitéré l'engagement de son gouvernement à concrétiser la réforme.

«Maintenant que le président et le vice-président sont en fonction, une fois le collège mis en place, est-ce qu'ils vont partir quand le collège électoral sera sur pied ?», a demandé Adrien Duval. «Le Premier ministre a donné une réponse, que vous pouvez ne pas approuver, mais cela ne justifie pas de poursuivre davantage. Il y avait également une partie liée au choix du président de l'Assemblée», a souligné la Speaker. «Aurions-nous dû permettre à Phokeer de rester en poste ? Cette promesse sera tenue. Il y aura de larges consultations avec toutes les parties prenantes», a conclu le Premier ministre. Adrien Duval et Joe Lesjongard sont les deux seuls députés dans les travées de l'opposition. Tous les élus de Rodrigues sont avec le gouvernement.

Le député Francisco François a interrogé le chef du gouvernement sur les réformes électorales pour les élections législatives. En réponse, le Premier ministre a affirmé son engagement envers une réforme globale et complète du système électoral. Il a souligné que des consultations seraient menées dans ce cadre, avec la possibilité de mettre en place un comité dédié pour superviser le processus.

Le député Ram Etwareea, pour sa part, a interrogé le Premier ministre sur l'augmentation des vols dans les zones côtières du Nord, notamment dans des régions touristiques. Le Premier ministre a rappelé que 1 120 vols avaient été enregistrés entre 2021 et 2024. Pour y remédier, des mesures ont été mises en place, incluant des patrouilles à vélo et mobiles, un service d'intervention d'urgence, ainsi que des actions conjointes de la Police de l'Environnement et du Tourisme et de la Garde côtière.

La Special Mobile Force avec des barrages routiers et des patrouilles mobiles a également été mobilisée. De plus, des campagnes de prévention des délits ont été menées par l'Unité de prévention du crime, avec un accent sur les partenariats de voisinage. Le Premier ministre a promis de renforcer ces initiatives sous la supervision du nouveau commissaire de police et a réitéré l'objectif de maintenir Maurice comme une destination sûre pour les touristes et les résidents.

À l'ouverture du Prime Minister's Question Time (PMQT), la speaker a rappelé les règles encadrant les questions parlementaires. Pour cette séance, il a été convenu que les questions seront acceptées sur la base «first come first served» et elle accepterait toutes les questions. Pour la prochaine séance, il a été décidé, lors de la coupure pour le déjeuner, d'appliquer le tirage au sort pour décider de l'ordre.

La session a débuté avec un hommage rendu par le Dr Ramgoolam à l'ancien ministre Joseph Tsang Mang Kin, décédé le 16 novembre, ainsi qu'à Bhika Jhuboo, ancien Chief Whip et parlementaire, décédé le 10 août. Le leader de l'opposition, Joe Lesjongard, ainsi que la speaker se sont associés à ces hommages. À noter qu'il n'y a pas eu de Private Notice Question.