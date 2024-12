Soudan: Conclusion du cours de formation des Forces armées sur les six violations graves contre les enfants dans les conflits armés

Port-Soudan — Le ministre du Développement social, M. Ahmed Adam Bakhit a décrit le cours sur la protection des enfants contre les six violations graves contre les enfants comme un travail stratégique et vital qui a nécessité davantage d'améliorations, rassurant tout le monde que les forces armées sont des protectrices des enfants, exhortant les formateurs à suivre le cours et à le présenter à d'autres dans divers domaines pour devenir une culture publique.

Intervenant à la fin du cours de formation des forces armées sur les six violations graves commises contre les enfants dans les conflits armés, le ministre a déclaré que les enfants sont le maillon le plus faible de la société et que la législation rivalise pour les protéger. Il a qualifié le cours de cours intelligent, important et efficace. partenariat utile dans le travail social.