Algérie: Forum à Alger sur le rôle des médias dans le renforcement de la sécurité intellectuelle chez les jeunes

ALGER — Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) a organisé, mardi à Alger, un forum sur "Le rôle des médias dans le renforcement de la sécurité intellectuelle chez les jeunes algériens", avec la participation d'universitaires et d'experts en la matière.

Dans ce cadre, le ministre de la Jeunesse chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a souligné, dans une allocution lue en son nom par le vice-président du CSJ, Salah Koreichi, "l'importance de ce thème, au vu de son impact sur cette catégorie importante de la société".

Hidaoui a appelé les participants à formuler des "recommandations et des propositions à même de promouvoir le rôle des médias et d'améliorer la communication à l'effet de refléter la véritable image de l'Algérie et de son peuple".

Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a mis l'accent, dans une allocution lue en son nom par la représentante du ministère, Assia Sahraoui, sur l'importance du thème du forum qui met en lumière "les rôles que les jeunes peuvent avoir dans le renforcement de la sécurité intellectuelle, à une époque où nous sommes submergés par des contenus médiatiques de toute part, à travers des supports modernes et variés".

Le CSJ vient participer "fortement à la lutte contre toutes formes de discrimination, et au rejet des discours déplorables de haine, du régionalisme étriqué et de l'extrémisme, afin d'éradiquer tous les fléaux qui menacent notre société", a-t-il ajouté.

Dans son allocution, le président de la commission de l'information et de la communication au CSJ, Tahar Ahad, a mis en avant "le rôle majeur des médias dans le renforcement de la sécurité intellectuelle chez les jeunes à l'ère des multimédias et des open sources".

Pour M. Ahad, les médias contribuent à "la diffusion des connaissances et des informations fiables qui aident les jeunes à développer leur esprit critique, d'avoir un bon discernement et de combattre les idées extrémistes, en vue de consolider les valeurs positives dans la société et de s'adapter aux avancées technologiques".