Algérie: Timimoun - Les préparatifs des festivités du nouvel an Amazigh au centre d'une réunion de coordination

TIMIMOUN — Les préparatifs des festivités nationales officielles de la célébration du nouvel an Amazigh, Yennayer 2975, ont été au centre d'une réunion de coordination présidée mardi à Timimoun par le secrétaire général (SG) du Haut-commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, a-t-on appris des services de la wilaya.

Cette réunion, qui a regroupé au siège de la wilaya les autorités locales avec les représentants des différentes secteurs et organismes, a permis de passer en revue le programme des festivités de cet évènement national annuel qu'accueille la wilaya de Timimoun du 11 au 13 janvier prochain.

Le programme en question prévoit une série d'activités culturelles et artistiques qui seront animées par des troupes nationales et locales, des ateliers de formation au niveau de l'Institut technologique de développement de l'agriculture saharienne, d'autres dans les techniques cinématographiques, ainsi que d'un atelier sur la préservation des ksour dans les régions du Touat, du Gourara et du Tidikelt.

L'occasion donnera lieu également à l'émission d'un timbre postal consacré à la 5ème édition du prix du Président de la République de littérature et langue amazighes, coïncidant avec la célébration de Yennayer.

Le SG du HCA, Si El-Hachemi Assad, a mis à profit sa présence à Timimoun pour s'enquérir également des structures et installations devant servir de cadre d'accueil et d'hébergement dans la wilaya et des dernières retouches des préparatifs pour la réussite de cet évènement national.