Algérie: Destruction d'une grande quantité de drogues de différents types mardi à Oued Sly

Alger — Une grande quantité de drogues de différents types a été détruite et incinérée, mardi à Oued Sly dans la wilaya de Chlef en 1ère Région Militaire, sous la supervision de la Commission spécialisée chargée de la destruction des drogues et des stupéfiants, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Cette opération vient "en application de la réglementation relative à l'incinération et la destruction des drogues de différents types, et à l'instar d'autres opérations", a précisé la même source relevant qu'"une grande quantité de ces poisons a été détruite et incinérée, aujourd'hui 10 décembre 2024 à Oued Sly, dans la wilaya de Chlef en 1ère Région Militaire, et ce, en présence des autorités civiles et sécuritaires locales et régionales."

Cette mesure intervient, a ajouté le communiqué, "à l'issue d'une opération de collecte de l'ensemble des quantités de drogues saisies au niveau national par les unités de l'Armée Nationale Populaire, la Gendarmerie Nationale, la Sûreté Nationale, ainsi que par les services des Douanes Algériennes.

Cette opération s'est déroulée "sous la supervision de la Commission spécialisée chargée de la destruction des drogues et des stupéfiants, présidée par le représentant de l'autorité judicaire du secteur de compétence", et a connu la destruction et l'incinération de "10 tonnes et 566 kilogrammes et 8.28 grammes de kif traité, 529 kilogrammes et 928,53 grammes de drogues dures (cocaïne et héroïne), 11 millions et 388.363,5 comprimés psychotropes, 92 kilogrammes et 719.78 grammes de substances psychotropes sous forme de poudre et 08 litres et 65 millilitres de substances psychotropes sous forme de liquide", a détaillé le communiqué.

Le ministère a souligné dans son communiqué "que l'opération de destruction de ces drogues s'est déroulée dans le strict respect des mesures de sécurité et de protection de l'environnement et conformément aux cadres et aux mécanismes d'application idoines à ce genre d'opération", précisant qu'"il a été procédé, tout d'abord à la pesée et l'inventaire de l'ensemble des quantités saisies, puis à leur scellement par les services de la police judiciaire en l'occurrence la Gendarmerie Nationale, la Sûreté Nationale et les autorités judicaires, pour les transférer ensuite vers les Commandements Régionaux, puis vers la wilaya de Chlef où se déroule l'opération de destruction.

Les quantités saisies ont été ensuite descellées en présence des différents services de sécurité et sous la supervision des autorités judiciaires, avant leur incinération conformément aux techniques et aux normes légales".

Cette opération nationale qui intervient suite à l'exécution d'autres opérations similaires au niveau régional, "confirme, une fois de plus, la pertinence des efforts nationaux consentis dans le domaine de la lutte contre le narcotrafic, notamment à travers la présence permanente et efficiente sur le terrain des différents corps de sécurité qui œuvrent sans relâche à mettre en échec toute tentative visant à inonder notre pays avec ces drogues, notamment à travers nos frontières ouest", a conclu le communiqué.