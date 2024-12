Afrique: Protection des victimes de conflits - Comment les systèmes de valeurs africains pourraient renforcer le droit humanitaire

interview

Le droit international humanitaire vise à limiter les excès de la guerre et à réglementer la conduite des les conflits armés. Mais il est souvent ignoré. En s'appuyant sur des études de cas ethnographiques d'Afrique australe, le chercheur Darlington Tshuma souligne l'importance croissante de l'intégration des pratiques indigènes dans l'application du droit humanitaire dans les conflits armés.

Quelles sont les lacunes du droit international humanitaire ?

Tout d'abord, de nombreuses personnes en Afrique, y compris les groupes armés non étatiques, sont sceptiques à l'égard du système juridique international. Les gouvernements et les acteurs non étatiques le considèrent comme une intrusion indésirable et une extension du néocolonialisme.

Deuxièmement, le droit international humanitaire est centré sur les États. Cela limite sa capacité à réglementer la conduite et le comportement des groupes armés non étatiques. Ces groupes ne peuvent pas devenir parties aux traités de droit international humanitaire. Il n'est donc pas surprenant qu'ils ne respectent pas ces règles.

Les insuffisances du droit international humanitaire se manifestent à travers les attaques délibérées contre les civils, l'entrave aux aides humanitaires, et les abus envers les groupes vulnérables, comme en témoignent les situations à Gaza, au Soudan et en République démocratique du Congo.

Pour que le droit soit pertinent, efficace et fasse autorité, il est impératif de revoir sa vision hiérarchique et binaire du monde. La vision actuelle présume qu'il n'existe qu'une seule « bonne manière » d'agir, fondée sur les normes et les valeurs occidentales.

Quels mécanismes de protection africains devraient être adoptés ?

De nombreuses coutumes africaines et pratiques culturelles indigènes limitent les excès de la guerre, comme le fait d'affamer délibérément des populations et les attaques délibérées contre les civils.

Ubuntu :

La philosophie morale de l'ubuntu (humanité) exige un traitement humain des autres, même des ennemis. Elle s'oppose à des pratiques telles que la torture et les atrocités de masse.

Le proverbe ndebele « Inkosi yinkosi ngabantu » (« Un chef est un chef par son peuple ») illustre l'argument avancé par des chercheurs tels que Mutoy Mubiala, Sabelo Ndlovu-Gatsheni et Emmanuel G. Bello. Ils affirment que de nombreuses sociétés africaines avaient - et ont toujours - des mesures intégrées de sécurité et de protection pour les personnes, y compris les plus vulnérables.

Le proverbe montre que les codes de conduite africains reflètent parfois les principes du droit international humanitaire.

Le droit humanitaire régit la conduite et les obligations des nations et des individus en période de conflit. Il s'applique également aux nations neutres et aux personnes bénéficiant d'un statut protégé.

Par exemple, le roi Moshoeshoe I (1786 - 1870) de la nation basotho - peuple bantou d'Afrique australe - adhérait aux valeurs africaines de l'ubuntu et de l'humanitarisme. Il tendait la main aux réfugiés fuyant les troubles sociaux et politiques de la période Mfecane des années 1800 en Afrique australe.

Le roi traitait les prisonniers de guerre avec humanité. Cette attitude est conforme à la philosophie basotho du batho pele (« l'humanité d'abord »). Il accordait même à ses adversaires respect et dignité. Il s'opposait à des pratiques inhumaines telles que la torture, le pillage et la déshumanisation des prisonniers de guerre.

Folklore :

Les communautés indigènes d'Afrique australe utilisaient des contes, des proverbes et des devinettes pour promouvoir les principes de la protection humanitaire et prévenir les atrocités de masse pendant les conflits armés. Ils étaient utilisés pour conseiller, avertir, réprimander et inculquer des valeurs positives.

Les valeurs morales telles que l'humanité, le respect, l'hospitalité et la dignité font partie intégrante de ces pratiques. Prenons par exemple le proverbe Ndebele Isisu somhambi asingakanani singanophonjwana lwembuzi (« l'estomac d'un voyageur a la taille d'une corne de chèvre »). Il implore les communautés d'accueil de fournir une aide - de la nourriture et un abri - à ceux qui fuient les conflits et les persécutions.

Le message sous-jacent est que le fait de subvenir aux besoins d'un étranger n'épuisera pas nos réserves de nourriture. Un visiteur doit bénéficier de toutes les commodités d'un foyer.

Un autre exemple est emuva kuphambili (« les actes passés ont une façon de rattraper une personne »). Ce proverbe peut s'appliquer largement à la vie quotidienne. Cependant, en temps de guerre, il encourage le traitement humain des prisonniers de guerre et décourage les actes de vengeance.

Protection des civils :

De nombreuses sociétés précoloniales d'Afrique australe disposaient de systèmes de protection humanitaire bien définis et sophistiqués. Ces systèmes étaient conçus pour protéger les groupes vulnérables des effets des conflits armés. Ils ressemblent aux régimes de protection du droit international humanitaire moderne qui interdisent les attaques contre les civils et les mauvais traitements des personnes protégées.

Par exemple, le peuple Nguni a développé des tabous sociaux liés au traitement des enfants, des femmes et des femmes enceintes. Ces protections s'étendaient aux civils et aux captifs de guerre.

Sous le règne du roi Moshoeshoe I, les femmes, les enfants et les personnes âgées étaient considérés comme inviolables. Ils devaient être traités avec égard, même en temps de guerre.

Comment ces pratiques peuvent-elles être intégrées dans le droit international humanitaire ?

L'intégration de ces pratiques coutumières dans le droit humanitaire nécessite des changements structurels au sein du droit international. Il faut également s'ouvrir à diverses perspectives culturelles.

L'intégration des coutumes africaines dans le droit humanitaire pourrait fournir un cadre qui résonne plus profondément avec les acteurs locaux, en particulier les groupes armés non étatiques. Ces derniers sont souvent les premières parties aux conflits armés en Afrique.

Tout d'abord, l'humilité et l'apprentissage réciproque entre les institutions internationales et les communautés locales sont essentiels. Il serait utile d'impliquer les sociétés africaines dans les discussions sur le droit international humanitaire, d'écouter activement leurs points de vue et de valoriser leurs coutumes.

Les traditions africaines pourraient inspirer les programmes de formation des soldats de la paix et des travailleurs humanitaires en Afrique. En assimilant les normes et les pratiques locales, les soldats de la paix pourraient s'engager plus efficacement. Ils pourraient instaurer un climat de confiance avec les communautés locales. Cela pourrait favoriser le respect du droit humanitaire et réduire les frictions entre les acteurs internationaux et les populations locales.

L'engagement avec les acteurs non étatiques est crucial. En soulignant les points communs entre les principes du droit humanitaire et les coutumes africaines, les organisations internationales telles que la Croix-Rouge pourraient obtenir davantage l'adhésion de ces groupes .

L'intégration des coutumes africaines dans le droit humanitaire devrait impliquer des changements de politique aux Nations unies. Il faudrait également que les universitaires, les historiens et les dirigeants africains soient davantage représentés dans ces discussions.

L'adoption d'un point de vue africain enrichirait le droit humanitaire international, le rendrait plus accessible, tout en renforçant son efficacité là où il est le plus nécessaire.

Darlington Tshuma, Post-doc Researcher, Thabo Mbeki African School of Public and International Affairs, University of South Africa