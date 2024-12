analyse

Une étude novatrice a permis d'identifier les facteurs de risque génétiques qui contribuent à l'augmentation du nombre de cancers de la prostate chez les hommes africains. L'étude, la plus importante de ce genre, a été menée auprès de 7 500 hommes d'Afrique de l'Est, du Sud et de l'Ouest. Elle est particulièrement importante car les hommes africains présentent un risque élevé de cancer de la prostate..

Le chercheur en sciences médicalesWenlong Carl Chen explique pourquoi les résultats sont importants et ce qu'ils promettent pour les traitements futurs.

Sur quoi votre recherche a-t-elle porté et pourquoi ?

Le cancer de la prostate touche de manière disproportionnée les hommes d'origine africaine. Des études menées aux États-Unis et dans des pays africains font état d'une incidence plus élevée du cancer de la prostate chez les hommes d'origine africaine par rapport aux hommes d'autres origines. Les hommes d'origine africaine et afro-caribéenne présentent également un risque plus élevé de développer une forme plus agressive de cancer de la prostate et de le développer à un âge plus jeune que les hommes d'origine européenne. Le cancer de la prostate représente également près d'un quart de tous les cas de cancer diagnostiqués en Afrique.

Notre étude visait à dévoiler les aspects de l'architecture génétique du cancer de la prostate qui étaient spécifiques aux hommes d'origine africaine. En d'autres termes, nous voulions comprendre ce qui, dans le patrimoine génétique des hommes africains, les expose à un risque plus élevé de cancer de la prostate.

Les preuves trouvées de la littérature indiquent que les facteurs de risque génétiques contribuent de manière significative au développement du cancer de la prostate. Les risques génétiques peuvent être classés en deux groupes :

Facteurs de risque héréditaires ou mutations germinales : Il existe des mutations génétiques rares dans des gènes, tels que BRCA1 et BRCA2, qui ont été associées à des risques accrus de développer des cancers. Les mutations du gène BRCA2 en particulier sont liées à un risque accru de développer un cancer de la prostate plus agressif.

Les polymorphismes ou variantes nucléotidiques simples : Il s'agit de variantes génétiques courantes qui sont liées à un risque accru de maladie. Chaque variante confère en soi une très faible augmentation du risque. Mais plusieurs variantes combinées peuvent augmenter les profils de risque d'une maladie.

Dans cette étude, nous avons évalué le risque de cancer de la prostate lié à des variantes génétiques héréditaires.

Malgré la charge de morbidité élevée, les études génétiques sur le cancer de la prostate dans les populations d'Afrique continentale sont limitées. La technologie nécessaire à ces études est généralement très coûteuse et requiert des instruments spécialisés qui sont très rares en Afrique.

Qu'y a-t-il d'unique dans votre travail ?

Pour mieux comprendre les causes génétiques des maladies, nous devions étudier des populations diverses, en particulier des populations africaines. Les populations africaines présentent une diversité génétique beaucoup plus élevée que les autres populations. En tant que lieu d'origine de l'Homo sapiens, la population africaine est beaucoup plus ancienne que les autres populations et a donc eu plus de temps pour accumuler des variations génétiques.

Notre recherche est la plus importante à ce jour à avoir étudié les architectures génétiques spécifiques portant sur l'ascendance et les associations avec les maladies pour le cancer de la prostate dans plusieurs régions de l'Afrique subsaharienne.

De nombreuses études de ce type ont été menées dans le monde entier. Mais la participation de l'Afrique, tant en termes de chercheurs que de participants à l'étude, est très faible.

Comment avez-vous mené vos recherches ?

Notre consortium, le Men of African Descent, Carcinoma of the Prostate (MADCaP), a été créé en 2016. Des hôpitaux et des universités de cinq pays africains - Nigeria, Ghana, Sénégal, Ouganda et Afrique du Sud - se sont associés à plusieurs universités américaines pour former le consortium. L'Institut national de la santé des États-Unis a assuré le financement.

Les centres africains ont récemment diagnostiqué un cancer de la prostate chez des hommes recrutés comme témoins, des hommes appartenant aux mêmes groupes de population n'ayant pas de cancer. Des informations démographiques, sociales, économiques et cliniques ainsi que des échantillons biologiques ont été recueillis auprès des participants.

Notre étude a porté sur 3 963 cas de cancer de la prostate et 3 509 témoins. La majeure partie du traitement des échantillons biologiques et du génotypage a été réalisée en Afrique, à l'aide d'un réseau de génotypage personnalisé. Une « matrice de génotypage » fournit des informations sur des centaines de milliers de variantes d'ADN. Cette matrice spécifique a été conçue et optimisée pour capturer les variations génétiques africaines.

Qu'avez-vous trouvé ?

Nous avons identifié trois loci (régions génétiques) fortement associés à une incidence accrue du cancer de la prostate. Les signaux principaux au sein de ces loci étaient courants dans les populations africaines, mais pratiquement absents dans les populations non africaines.

Bien que ces trois loci aient été trouvés précédemment dans d'autres populations, les signaux que nous avons trouvés dans ces loci sont uniques aux populations africaines. Ils n'auraient pas été découverts si nous n'avions pas étudié les populations africaines.

Il existe également des différences au sein de l'Afrique. Les éléments génétiques qui contribuent au risque de cancer de la prostate diffèrent selon la répartition géographique de la population.

Pourquoi votre recherche est-elle importante ?

Il est essentiel d'étudier les maladies dans les populations les plus touchées.

Nos résultats soulignent l'importance d'étudier les causes possibles de la maladie dans diverses populations.

Nous avons découvert de nouvelles associations en étudiant la génétique du cancer de la prostate dans toute l'Afrique. Ces signaux n'auraient pas été découverts dans des études réalisées en dehors de l'Afrique.

La diversité génétique des populations africaines nous a en outre permis de cartographier de manière précise les régions associées avec ces maladies afin de mieux comprendre ce qui est à l'origine de ces signaux.

Nos résultats ouvrent la voie au développement d'outils génétiques qui pourraient classer les personnes en fonction de leur degré de risque.

Un autre exemple est une étude de 2019 publiée dans l'American Journal of Human Genetics, qui utilise la génétique pour prédire le risque de cancer du sein. Les femmes classées dans les groupes à haut risque seraient éligibles au programme de dépistage du cancer du sein au Royaume-Uni à un âge beaucoup plus précoce.

Les résultats de notre étude jetteront les bases du développement et de la mise en oeuvre d'outils similaires dans un contexte africain.

Wenlong Carl Chen, Researcher, University of the Witwatersrand