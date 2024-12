Sénégal: Baisse des prix à la consommation au mois de novembre

L'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) souligne dans sa note mensuelle « flash » de l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) qu'au mois de novembre 2024, les prix à la consommation enregistrent une baisse de 1,1% sur un mois.

Cette diminution s'explique, principalement, par le repli des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-2,1%). Toutefois, la hausse des prix des biens et services de « communication » (+2,0%), de « santé » (+0,3%) et de « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (+0,2%) a amoindri cette régression.

Sur un an, note la même source , les prix à la consommation reculent de 0,2%, par rapport au mois de novembre 2023. Cette évolution résulte notamment de la réduction des prix des services de « communication » (-3,9%) et des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-0,7%). En excluant l'énergie et les produits frais, les prix à la consommation demeurent stables en rythme mensuel mais diminuent de 0,8% en glissement annuel.

Selon l'origine, les prix des produits locaux et importés reculent, respectivement, de 1,4% et 0,3% en novembre 2024, par rapport au mois précédent. En variation annuelle, les prix des produits locaux se contractent de 2,0% et ceux des produits importés s'accroissent de 4,6%