Angola: Le pays participe à la Conférence internationale Cuba 2024

Luanda — L'Angola participe depuis lundi, à La Havane, à la Conférence internationale Cuba 2024, consacrée à la décennie des personnes d'ascendance africaine, période comprise entre 2015 et 2024, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies (ONU).

Selon un communiqué de presse, la délégation angolaise est dirigée par la secrétaire d'État à la Culture, Maria da Piedade de Jesus.

L'événement qui se déroule dans les villes cubaines de La Havane et Matanzas aborde, jusqu'au 13 décembre, la préservation de l'influence africaine à Cuba et l'éducation basée sur une valeur antiraciste, le travail des réseaux sociaux et la coordination avec le mouvement activisme social citoyen.

Environ 240 délégués de plus de 15 pays participent à la rencontre, qui propose des espaces d'analyse, de réflexion et de débat à travers des panels et des interventions spécialisées, des visites d'institutions culturelles, éducatives et communautaires, ainsi que des présentations artistiques.

La rencontre vise à rendre visible l'engagement et le travail de Cuba dans la lutte contre le racisme et la discrimination, fondée sur la couleur de la peau et l'origine ethnique, nationale ou territoriale, adoptés depuis le 1er janvier 1959.

Depuis le XVIe siècle, les Africains étaient emmenés à Cuba comme esclaves, et ce trafic a augmenté de façon exponentielle au fil des siècles.

Les esclaves étaient principalement amenés à travailler dans les mines d'or, afin de compenser le manque de travailleurs résultant de l'extermination des Indiens.

La population cubaine actuelle est diversifiée et hétérogène. Une étude génétique montre un brassage intense entre Européens et Africains.