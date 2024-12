Angola: La ministre met en avant le système électronique de paiement des impôts

Luanda — La ministre des Finances, Vera Daves, a souligné lundi, à Luanda, les avantages du système électronique de documents fiscaux pour lutter contre l'évasion fiscale.

La gouvernante s'exprimait au cours d'une réunion avec les députés, qui visait, entre autres, à analyser les aspects relatifs à la Loi qui approuve le Budget Général de l'Etat (OGE, sigle en portugais) 2025.

« La soumission numérique est essentielle, mais nous comprenons qu'il y a des contribuables qui rencontrent des difficultés. Dans des cas particuliers, le dépôt peut être effectué dans les installations de l'AGT», a-t-elle souligné, reconnaissant par contre les contraintes liées à la mise en place d'un tel service.

A l'occasion, Vera Daves a parlé du solde de la dette, affirmant qu'il sera publié périodiquement sur le site Internet du ministère des Finances et soumis trimestriellement à l'Assemblée nationale.

La réunion a suscité des débats sur la question de la dette publique, des crédits supplémentaires et de la soumission électronique des documents fiscaux pour le paiement des impôts.

Le vice-président de la Vème Commission de l'Assemblée nationale, João Domingos, a donné un aperçu détaillé des discussions, soulignant l'importance du thème des crédits supplémentaires.

"Il a été initialement convenu que les crédits supplémentaires nécessiteraient une autorisation distincte de l'Assemblée. Cependant, il a été précisé que ces crédits sont déjà intégrés dans l'OGE approuvé, ce qui donne à l'Exécutif la flexibilité de traiter les questions émergentes", a-t-elle expliqué.

À son tour, le député de l'UNITA, Manuel da Fonseca, a soutenu que, compte tenu de la nécessité de recourir à des crédits supplémentaires, le titulaire du pouvoir exécutif doit présenter à l'Assemblée nationale comment et à quoi ce montant sera utilisé.

Les parlementaires de la 1ère commission des affaires constitutionnelles et juridiques, de la 4ème commission de l'administration de l'État et des élections locales et de la 5ème commission de l'économie et des finances ont donné un avis favorable aux sept chapitres et à plus de trente articles de la loi de l'OGE 2025 susmentionnée, dans un débat qui a compté sur la participation du ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano.

Le projet de loi du Budget Général de l'État (OGE) 2025 sera soumis au vote global final, à l'Assemblée nationale, le 12 de ce mois.

La proposition de l'OGE 2025 comprend des recettes et des dépenses évaluées à 34,63 milliards de Kwanzas et présente, entre autres points forts, une croissance réelle du produit intérieur brut (PIB) de 4,14 pour cent, qui sera tirée par la croissance du secteur non pétrolier, qui devrait croître de 5,1 pour cent.