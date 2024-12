Addis — Un accord de partenariat a été signé, mardi au siège de la Commission de l'Union africaine à Addis-Abeba, entre la Chambre d'Artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra et le réseau panafricain dédié à l'autonomisation des femmes transformatrices dans les chaînes de valeur "African Women in Processing" (AWIP).

Signé par le président de la Chambre d'Artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra, Abderrahim Zemzami, et les Présidentes Continentale et de l'Afrique du Nord d'AWIP, respectivement Arzika Rabiatou Mamadou et Loubna Karroum, cet accord s'inscrit dans le cadre du développement du secteur d'artisanat en Afrique.

Ce partenariat marque le début d'une collaboration inédite entre la Chambre d'artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra et AWIP, le premier réseau africain de femmes transformatrices.

En vertu de cet accord, les deux parties s'engagent à renforcer les capacités artisanales et à promouvoir des initiatives de formation continue couvrant les 54 pays du continent.

Parmi les principaux objectifs de cet accord figurent l'accompagnement des femmes transformatrices dans la formation et le renforcement de capacités, l'encouragement à l'innovation, la préservation du patrimoine artisanal et la promotion de la qualité.

Il s'agit aussi de l'organisation de projets communs, d'événements, de salons professionnels et d'échanges d'expériences et du perfectionnement des artisans et des formateurs pour une croissance inclusive et durable du secteur.

Afin de garantir la mise en oeuvre efficace des engagements pris, les deux parties ont convenu la création d'un comité de suivi chargé de coordonner les initiatives et de développer des programmes à court et moyen termes.

Ce partenariat ambitionne de positionner l'artisanat comme un levier majeur de transformation sociale et économique, tout en favorisant un dialogue interculturel et une coopération économique renforcée entre les pays africains.

"Cet accord est en droite ligne avec la vision de coopération sud-sud prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et surtout la place particulière que le Souverain accorde à la femme africaine", a indiqué M. Zamzami dans un communiqué publié à l'issue de la cérémonie de signature.

Pour sa part, Mme Karroum a affirmé que ce partenariat est une action concrète qui va permettre d'appuyer les femmes africaines transformatrices et, plus particulièrement, celles dans l'artisanat.

C'est un pas déterminant dans le partenariat sud-sud, a-t-elle dit, notant que "permettre à la femme africaine d'avancer, c'est faire avancer l'Afrique".

Ce partenariat promet de faire rayonner l'artisanat africain sur la scène mondiale, tout en contribuant à l'autonomisation des femmes et au développement économique de la région.

Ledit accord incarne une vision commune de l'intégration africaine, où le rôle des femmes dans les chaînes de valeur des activités artisanales est central, selon le communiqué qui précise qu'il s'inscrit pleinement dans les aspirations de l'Agenda 2063 pour une Afrique prospère, pacifique et inclusive.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de Ron Ousman, Directrice de l'Industrialisation de l'Union africaine, Amani Ousfour, Présidente de la Fondation du Secteur Privé de l'Union africaine, de Kebbour Ghenna, Président de la Chambre Panafricaine de Commerce et d'Industrie et des présidentes régionales d'AWIP.

African Women in Processing est un réseau panafricain dédié à l'autonomisation des femmes transformatrices dans les chaînes de valeur, en particulier dans les secteurs de l'artisanat, de l'agroalimentaire et d'autres industries créatives.

Fondé sur une vision d'inclusivité et d'intégration africaine, AWIP s'engage à renforcer les capacités des femmes en leur offrant des formations, en facilitant l'accès aux marchés et en encourageant l'innovation.

En soutenant les entrepreneuses dans leur parcours, AWIP aspire à transformer les talents locaux en moteurs de croissance durable tout en contribuant à la réalisation des objectifs de l'Agenda 2063 pour une Afrique intégrée et prospère.