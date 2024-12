Maroc: Rabat - Atelier de formation sur les mécanismes exécutifs de lutte contre le trafic illicite des biens culturels

Rabat — Un atelier de formation sur les mécanismes exécutifs de lutte contre le trafic illicite des biens culturels a démarré, mardi à Rabat, avec la participation d'experts de plusieurs pays du monde islamique.

Cette rencontre, qui se tient jusqu'au 15 décembre, à l'initiative de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) en coopération avec la Bibliothèque nationale du Qatar et la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, intervient à l'occasion de l'année culturelle Qatar-Maroc.

L'atelier qui vise à renforcer les efforts de protection des biens culturels, s'inscrit également dans le cadre de l'axe "Mécanismes exécutifs" qui figure dans la stratégie de l'ICESCO en matière de lutte contre le trafic illicite des biens culturels.

Placé sous le thème "La lutte contre le trafic illicite des biens culturels: documentation et préservation", ce conclave a également pour objectifs d'offrir aux participants des connaissances théoriques et pratiques en matière de documentation des biens culturels, de les former à l'utilisation des logiciels numériques spécialisés dans la documentation, de promouvoir la coopération entre les institutions concernées par la préservation du patrimoine culturel et de favoriser l'échange d'expériences entre les participants.

S'exprimant à cette occasion, le directeur général de l'ICESCO, Salim M. AlMalik, a souligné l'importance de la protection des biens culturels en tant que droit de l'Homme et non seulement en tant que question juridique. Il a, à cet égard, tiré la sonnette d'alarme quant à l'ampleur du marché du trafic illicite des biens culturels, en particulier dans le monde islamique, en raison des cas de destruction et de pillage qui se sont produits dans certains régions durant les dernières années.

De même, il a mis en avant l'importance de la documentation en tant que moyen permettant de faire face à ce crime intercontinental, passant en revue les efforts déployés par l'ICESCO pour renforcer les capacités nationales des Etats membres et encourager la coopération internationale dans le domaine de la préservation et de la protection des biens culturels contre toutes formes de pillage et d'exploitation illicite.

Le directeur de l'ICESCO a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de bâtir des ponts entre le patrimoine culturel et les réalisations intellectuelles, ainsi que les technologies modernes qui permettent de construire des systèmes de surveillance intelligents, renforçant ainsi l'efficacité de la coordination internationale pour lutter contre le trafic illicite.

Il a noté que le monde a une opportunité sans précédent d'explorer et de préserver le patrimoine pour les générations futures grâce à l'intelligence artificielle.

Pour sa part, la directrice exécutive de la Bibliothèque nationale du Qatar, Tan Huism, a souligné que le défi de la lutte contre ce fléau ne peut être relevé par des pays de manière individuelle, mais en mobilisant les efforts collectifs au niveau international.

Elle a souligné que la préservation de ce patrimoine nécessite le renforcement du cadre juridique et de la documentation, l'identification des sources des biens culturels et des mécanismes de collecte, outre la coopération constructive avec les autorités chargées de l'application de la loi, les douanes et les autres institutions concernées.

Mme Huism a ajouté que la région MENA est confrontée à des problématiques liées aux guerres et aux déplacements de populations, ce qui constitue un défi majeur pour la préservation du patrimoine culturel, d'autant plus qu'un grand nombre d'organisations criminelles profitent de ce chaos et tentent d'altérer la mémoire et l'histoire.

Après avoir passé en revue les efforts déployés par la Bibliothèque nationale du Qatar pour préserver le patrimoine culturel dans la région et dans le monde, elle a affirmé que cet atelier de formation constitue une occasion de coordination entre les différentes institutions participantes pour s'informer sur les initiatives visant à lutter contre le trafic illicite de biens culturels.

De son côté, la directrice par intérim de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, Samira El Malizi, a noté que le Maroc, sous la Sage Conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a accumulé une longue expérience dans la préservation du patrimoine national, y compris la promulgation de la législation et la création d'institutions dédiées, ainsi que l'adhésion aux efforts internationaux liés à la préservation et à la protection du patrimoine culturel contre toutes les menaces.

Elle a, aussi, mis en exergue les efforts de la Bibliothèque nationale du Royaume en matière de collecte, de traitement et de préservation du fonds documentaire national, ainsi que des fonds documentaires étrangers représentant les différents savoirs humains, rappelant que cette institution a eu recours aux technologies modernes et à la numérisation pour offrir aux biens culturels davantage de conditions de préservation et de conservation.

Au programme de cet atelier figurent plusieurs thématiques liées notamment aux techniques de documentation numérique, la documentation des différents types de biens culturels et l'élaboration de programmes nationaux pour la protection des biens culturels.