Maroc: Rabat - Rencontre régionale en préparation des 2èmes Assises nationales de la régionalisation avancée

Rabat — Une rencontre régionale s'est tenue mardi à Rabat, dans le cadre de la préparation de la deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée, prévue les 20 et 21 décembre à Tanger sous le thème "La régionalisation avancée, entre les défis d'aujourd'hui et de demain".

S'exprimant à cette occasion, le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, a indiqué que les préparatifs pour ces 2èmes Assises constituent une occasion pour faire le point sur la mise en oeuvre de ce chantier et pour réfléchir sur les mécanismes à déployer et les étapes à franchir pour parvenir à un modèle purement marocain de régionalisation avancée.

M. Yacoubi a rappelé, à cet égard, la teneur du Message Royal adressé aux participants aux premières Assises nationales de la régionalisation avancée, qui a établi un état des lieux précis de ce chantier structurant et tracé les grandes orientations pour la prochaine étape du processus de mise en oeuvre effective, tout en soulignant l'importance de renforcer le rôle des régions et promouvoir leur efficacité en matière d'exercice de leurs attributions de manière à satisfaire aux besoins des populations.

Ces efforts visent à fédérer toutes les énergies et ressources qui permettront de gagner le pari du développement régional et de contribuer à la réduction des disparités et à l'amélioration de l'attractivité et de la compétitivité de l'espace territorial en vue de mieux répondre aux aspirations des citoyens, a-t-il expliqué, ajoutant qu'il s'agit également d'assurer l'ouverture aux mécanismes modernes de gouvernance financière et de favoriser la démocratie participative sous toutes ses formes et d'en faire un levier pour un développement économique et social intégré et durable.

A ce propos, il a relevé que la régionalisation avancée, qui est un choix stratégique inévitable pour le Maroc, ne constitue pas seulement un modèle de gestion et d'organisation, mais aussi un prélude à la réalisation du développement et au renforcement de la démocratie locale permettant ainsi aux citoyens de contribuer à la préparation et à la mise en oeuvre des politiques publiques.

Pour sa part, le président du Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi, a souligné que les Régions sont devenues un acteur essentiel et central dans diverses stratégies visant à leur conférer un leadership dans la concrétisation des politiques publiques territoriales et l'approfondissement de la démocratie déléguée et participative, notant que ce rôle est consacré par la Constitution et l'arsenal juridique et réglementaire, en plus de l'adoption d'une approche de développement intégré et durable couplée aux règles de la bonne gouvernance territoriale.

Plutôt qu'un projet à court ou moyen terme, la régionalisation avancée, a fait observer M. El Abdi, constitue un chantier à long terme, comme en témoignent les expériences d'autres pays tels que l'Espagne et la France.

D'après lui, Rabat-Salé-Kénitra est la deuxième région au niveau national en termes de contribution au PIB, de par sa place importante dans le tissu économique marocain. En effet, la région regorge de divers atouts pour réaliser le développement dans de multiples domaines et améliorer les conditions de vie de la population à travers de nombreux projets et programmes, a-t-il dit.

Il a aussi estimé que les réalisations accomplies jusqu'à présent ne sont que le début d'un long processus qui nécessite des efforts concertés et une coopération continue entre toutes les parties prenantes pour atteindre les objectifs de la régionalisation avancée dans ses dimensions globales.

Dans un exposé détaillant les objectifs de cette rencontre, le directeur général des services au Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, Ahmed El Kial a mis en exergue les principaux axes à débattre lors de cette rencontre régionale, notamment le renforcement de l'attractivité des espaces territoriaux, l'investissement productif comme levier de la compétitivité économique, le financement des programmes de développement des régions et la gouvernance hydrique à la lumière des défis actuels, le développement d'un système de transport et de mobilité durable, ainsi que la transformation numérique au niveau territorial en tant que levier d'accélération de la régionalisation élargie.

Les participants proposeront des recommandations à inclure dans un rapport de synthèse qui sera soumis à un comité scientifique à l'issue de la rencontre, a-t-il fait savoir, appelant les acteurs territoriaux à tenir compte des critères de réalisme, faisabilité, de clarté et de précision en la matière.

Ont notamment pris part à cette rencontre régionale les gouverneurs des préfectures et provinces, les présidents des conseils communaux, les présidents des conseils des préfectures et des provinces, les présidents des chambres professionnelles et les représentants des services extérieurs ainsi que les membres du Conseil de la Région Rabat-Salé-Kénitra.