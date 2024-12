Maroc: Plusieurs pays rendent hommage au leadership du pays durant son mandat à la tête du Conseil des droits de l'Homme

Genève — Les ambassadeurs, représentants permanents de plusieurs pays auprès de l'Office de l'ONU à Genève ont rendu un hommage appuyé au "leadership avisé" du Maroc et à ses initiatives louables durant son mandat à la présidence du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies (CDH), qui s'achève à la fin de l'année.

Prenant la parole au terme de l'élection, lundi, de l'ambassadeur de Suisse auprès de l'ONU, Jürg Lauber, comme président du CDH au cours du prochain cycle annuel commençant le 1er janvier, ces représentants ont salué le sens du consensus du représentant permanent du Maroc tout au long de son mandat d'un an à la présidence du Conseil.

Lors de cette session organisationnelle, tenue au palais des Nations sous la présidence de l'ambassadeur Omar Zniber, président en exercice du Conseil, l'ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique a loué "le leadership et le dévouement" du président sortant à la question des droits de l'homme, soulignant que l'espace de dialogue qu'il a libéré a été "remarquable".

"Je suis particulièrement fière de la manière dont nous nous sommes engagés sur les questions les plus épineuses, trouvant souvent le consensus en préservant notre engagement à l'ensemble des droits humains, de tous les individus indépendamment de leur identité, de leur nationalité ou de leur structure familiale", a-t-elle notamment dit.

De son côté, la représentante de l'Union européenne a félicité la présidence marocaine pour son engagement à promouvoir les travaux du Conseil s'agissant de l'égalité de genre, l'élimination du harcèlement et de la violence et la participation effective de la société civile.

Pour sa part, l'ambassadeur de Chine a salué la présidence marocaine pour le travail accompli à la tête du Bureau sortant au cours de l'année écoulée, au cours de laquelle le CDH a travaillé sur plusieurs questions et fait preuve d'un esprit de coopération et de solidarité.

Le représentant de la République Dominicaine a, lui, mis en avant l'engagement de la présidence marocaine en faveur de l'égalité du genre, accordant la priorité à cette question essentielle pour garantir la mise en place de sociétés plus justes et inclusives.

Il a également salué l'attachement de la présidence marocaine à aborder les défis éthiques et sociaux liés aux développements des technologies de l'intelligence artificielle, en insistant sur le fait qu'il est indispensable de protéger les droits de l'homme dans ce nouveau domaine.

Il a aussi félicité M. Zniber pour son "ferme soutien" aux petits États insulaires en développement en veillant à ce que leurs préoccupations trouvent toute leur place dans le discours international et le dialogue international renforçant ainsi l'égalité entre toutes les nations.

"Sous votre direction, le CDH a réaffirmé son rôle en tant qu'instance essentielle pour défendre la dignité humaine. Votre capacité à être à l'écoute de toutes les voix, à jeter des ponts entre les différences et à chercher des solutions concrètes a été un exemple de diplomatie efficace", a-t-il souligné, remerciant le Maroc pour l'accueil lors de la retraite du CDH à Rabat, "scénario et scène idéale pour mener notre échange et discuter de manière officieuse de l'avenir du Conseil".

L'ambassadeur de la Gambie a, lui aussi, rendu hommage au "leadership excellent" de la présidence marocaine et ses contributions "éminentes" qui ont permis au Conseil de renforcer son efficacité et son efficience tout en introduisant des "initiatives importantes axées sur l'avenir qui nous permettront de laisser un héritage important".

"Vous avez été la voix des plus vulnérables pour lutter contre l'inégalité entre deux genres, tout en insistant sur des problèmes importants, les nouvelles technologies, la fracture numérique et les droits de l'homme", a-t-il déclaré, ajoutant que la présidence marocaine a été "source d'inspiration formidable axée sur l'avenir".

Pour sa part, l'Ambassadeur du Soudan a mis en avant "la sagesse" et "l'excellent leadership" de la présidence marocaine qui a "œuvré pour préserver la cohésion du Conseil" et "écouté avec attention toutes les opinions".

Le représentant soudanais a également salué le Maroc pour avoir organisé "un séminaire extrêmement important" pour améliorer l'efficacité du Conseil, lors de la retraite du CDH organisée en novembre dernier à Rabat.

Même son de cloche du côté de la Finlande, dont l'Ambassadrice a remercié la présidence pour son leadership "avisé" à la tête du Conseil au cours de l'année écoulée. "C'était un privilège d'être Membre du Bureau cette année", a-t-elle dit. 'Nous avons joué notre rôle pour promouvoir l'universalité des droits de l'homme".

De son côté, l'ambassadeur d'Argentine a salué l'engagement et les initiatives de la présidence marocaine au cours d'une année qui a été complexe et chargée. "Grâce à votre expérience et votre sagesse, vous avez pu diriger les négociations et les réunions officielles et officieuses", a-t-il notamment dit.

Même son de cloche de la part des ambassadeurs du Kazakhstan, de l'Albanie, de l'Inde et de l'Ukraine, de la Lituanie et du Luxembourg qui ont aussi salué un "leadership exemplaire" qui a facilité un dialogue constructif entre les États Membres, et un "engagement sans faille" pour la crédibilité du Conseil, ainsi qu'une gestion efficace des activités de cette année en dépit des incertitudes causées par la crise financière.