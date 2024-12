Maroc: Le pays, une des places financières d'Afrique les plus importantes (responsable à l'IFC)

Casablanca — Le Maroc est devenu l'une des places financières d'Afrique les plus importantes, a affirmé le vice-président régional d'IFC (International Finance Corporation - Société financière internationale) pour l'Afrique, Sérgio Pimenta.

"Le Maroc fait partie de ces pays en Afrique qui ont un leadership en termes de développement du marché du capitaux et du développement du secteur financier, ce qui permet à d'autres pays africains de suivre les mêmes pratiques", a relevé M. Pimenta dans une interview accordée à la MAP, en marge de l'Africa Financial Summit (AFIS 2024) qui se tient les 09 et 10 décembre à Casablanca.

Et de poursuivre : "C'est pour cela que nous avons décidé avec notre partenaire Jeune Afrique Media Group d'organiser l'AFIS à Casablanca".

"Quand on voit le nombre record de participants, ça montre bien que nous avons fait le bon choix : Casablanca est l'endroit où les institutions financières africaines se retrouvent pour pouvoir développer le secteur à travers le continent", a dit M. Pimenta.

Il a également rappelé que l'IFC, pour soutenir le secteur financier marocain dans cette lancée, travaille avec un certain nombre de banques marocaines et d'institutions financières marocaines, compagnies d'assurance et autres pour les aider à avoir les financements à long terme dont elles ont besoin pour mettre en oeuvre cette stratégie de développement panafricaine.

"Nous déployons également des ressources d'assistance technique auprès des banques pour les aider à faire recours au numérique pour passer à la vitesse supérieure en termes de soutien aux entreprises, notamment les PME", a fait savoir le responsable.