Maroc: Fès - L'ONDE clôture le premier cycle de formation sur la santé mentale infantile

Fès — L'Observatoire National des Droits de l'Enfant (ONDE) a conclu, mardi à Fès, le premier cycle de son programme de formation sur la santé mentale des enfants.

Lancé en avril 2024 conformément aux Hautes Directives de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l'ONDE, ce programme ambitieux a permis de former plus de 800 professionnels œuvrant dans le domaine de l'enfance à travers les villes du Royaume.

Selon les responsables du programme, cette initiative s'inscrit dans le cadre du déploiement du Dispositif National Psycho-trauma de l'Enfant (DNPTE), une première au Maroc, visant à répondre aux besoins spécifiques des enfants souffrant de troubles psychologiques et à renforcer les capacités des professionnels qui les accompagnent.

Ce cycle de formation, dont la dernière session était dédiée aux magistrats, a rassemblé des participants issus de divers horizons dont des juristes, des médecins, des enseignants et des cadres de Centres de protection de l'enfance.

Dispensée par des experts en santé mentale, notamment des pédopsychiatres et des psychologues, la formation a adopté une approche interactive et pragmatique, adaptée aux réalités professionnelles de chaque groupe.

Dans une déclaration à la MAP, la responsable du volet formation dans le cadre du dispositif national de psycho-trauma de l'enfant, Linda Rachidi, a souligné que ce programme a permis une mise à niveau des connaissances fondamentales en santé mentale de l'enfant et a offert une formation pointue sur la gestion du psycho-trauma.

Mme Rachidi a par la suite détaillé les principaux axes de la formation dispensée, expliquant que le programme débutait par une introduction au développement normal de l'enfant et de l'adolescent, afin de fournir aux participants une base solide de connaissances.

Ensuite, un volet était consacré au psycho-trauma, abordant notamment la question de la gestion des catastrophes naturelles, comme le tremblement de terre d'Al Haouz, et les moyens de prévenir et de traiter les conséquences psychologiques de ces événements chez les enfants.

Mme Rachidi a également souligné l'importance de l'information, du dépistage et de l'orientation des enfants souffrant de troubles tels que la dépression, l'anxiété, ou victimes de violence et de harcèlement scolaire.

Elle a également rappelé les actions de prévention menées, notamment la diffusion de capsules de sensibilisation au harcèlement scolaire dans les écoles, démontrant ainsi l'approche globale de la formation visant à la fois la prévention, la détection et la prise en charge des problèmes de santé mentale chez les enfants.

Lors de cette rencontre, les responsables de la formation ont mis en avant le succès de ce premier cycle, attesté par les indicateurs d'évaluation très satisfaisants en termes de participation, de satisfaction et de pertinence des modules, soulignant que c'est le fruit d'une collaboration étroite entre l'ONDE et plusieurs ministères (Santé et Protection Sociale, Enseignement Supérieur, Education Nationale et Préscolaire, Solidarité, Jeunesse), ainsi que le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, l'Union Nationale des Femmes du Maroc et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Fort de ce succès, l'ONDE prévoit d'ores et déjà de nouvelles sessions de formation en 2025, l'ambition étant de renforcer les compétences de davantage d'acteurs pour parvenir à une prévention et prise en charge efficaces et pérennes des enfants.