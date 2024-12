Maroc: Agadir - Rencontre de concertation régionale autour des 2èmes Assises nationales de la régionalisation avancée

Agadir — Une rencontre de concertation régionale s'est tenue mardi à Agadir, en préparation des 2èmes Assises nationales de la régionalisation avancée qui se tiendront les 20 et 21 décembre à Tanger, sous le thème "La régionalisation avancée, entre les défis d'aujourd'hui et de demain".

Les participants à cette rencontre ont fait le point sur les progrès réalisés sur la voie de la mise en oeuvre du chantier de la régionalisation avancée, ainsi que sur les moyens de renforcer la coordination entre les différents acteurs locaux dans le but d'élaborer un plan d'action commun pour relever les défis auxquels la région est confrontée et ce dans le cadre d'une approche globale et intégrée.

S'exprimant à cette occasion, le wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, Said Amzazi a souligné que la tenue des 2èmes Assises nationales de la régionalisation avancée intervient dans le contexte des transformations et évolutions structurelles que connaît le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, qui place la régionalisation au cœur de l'édifice institutionnel de l'État, en tant qu'option stratégique pour renforcer le processus de développement du Royaume.

Dans ce sens, M.Amzazi a appelé les différents acteurs concernés à s'engager dans le processus de consultation et de dialogue constructif, selon une approche participative à même de contribuer à relever les défis liés au chantier de régionalisation avancée, dont l'amélioration de l'attractivité des territoires pour stimuler les investissements productifs et l'adaptation avec les transformations actuelles et futures, notamment celles relatives à lutte contre le stress hydrique, le développement du système de transport et de mobilité, l'accompagnement de la transformation numérique et la création de nouveaux mécanismes de financement.

Pour sa part, le président du Conseil régional, Karim Achengli, a indiqué que le Maroc moderne a réalisé des progrès significatifs dans la mise en oeuvre de la régionalisation avancée, en tant que nouvelle forme de décentralisation qui attribue aux régions de larges compétences.

Le chantier de la régionalisation avancée a pour objectif d'assurer aux régions une gestion autonome leur permettant de développer une stratégie de développement territorial qui garantie aux citoyens les conditions d'une vie digne, a-t-il ajouté.

Cette réunion de concertation a été sanctionnée par une série de recommandations portant notamment sur l'importance du renforcement des mécanismes de coordination entre les institutions régionales, d'amélioration de la gouvernance administrative et de la garantie d'un financement durable des projets de développement.

Placées sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, les 2èmes Assises nationales de la régionalisation avancée organisées par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec l'Association des régions du Maroc ont pour objectif d'évaluer les acquis et d'échanger les meilleures pratiques.

A travers un dialogue constructif, les participants à cette rencontre mettront en lumière les initiatives réussies et les projets structurants réalisés dans les différentes régions, afin d'encourager l'échange d'expertises et de réfléchir à des solutions innovantes et adaptées aux défis territoriaux.

Au programme de cette édition figurent des ateliers thématiques couvrant des questions stratégiques telles que le renforcement de l'attractivité territoriale, l'investissement productif, le financement de programmes de développement, la gestion du stress hydrique, le développement du transport et de la mobilité, et la transformation numérique des collectivités territoriales.