Au Togo, des précisions sur la composition du futur Sénat qui va être mis en place pour la première fois de l'histoire du pays. Le scrutin, au suffrage universel indirect, se tiendra le 2 février 2025. Plusieurs textes publiés au journal officiel donnent plus de détails sur cette nouvelle institution. La mise en place du Sénat est l'une des dernières étapes du passage effectif à la Ve République, après la promulgation d'une nouvelle constitution en mai 2024.

Le Sénat tiendra deux sessions ordinaires de trois mois chacune par an : en avril et en octobre. Il comptera 61 membres. 41 élus au suffrage universel indirect pour six ans par de grands électeurs : les conseillers régionaux et locaux. Les 20 autres sont désignés par le président Faure Gnassingbé.

Les sénatoriales se déroulent dans 39 circonscriptions électorales. Les candidats doivent être âgés de 35 ans révolus, jouir de leurs droits civils et politiques, et résider auTogo depuis au moins six mois.

Concertations de l'opposition

L'opposition présentera-t-elle des candidats ? Plusieurs partis se concertent actuellement. Après avoir dénoncé les résultats des législatives de cette année qui ont vu le parti au pouvoir UNIR remporter 108 sièges de députés sur 113 selon les résultats officiels, le parti FDR de Paul Apevon se demande pourquoi participer à un nouveau scrutin sans garantie de transparence. L'ANC et la DMP soulignent aussi qu'UNIR contrôle plus de 90% des grands électeurs qui choisiront les sénateurs le 2 février.

Le front Touche pas à ma constitution, opposé au changement constitutionnel opéré cette année, dénonce le folklore de ces élections sénatoriales qui ne répond pas aux aspirations des Togolais.