Tunisie: Agence Foncière d'Habitation - 50 ans exceptionnels pour un avenir meilleur

L'Agence foncière d'habitation célèbre ses 50 ans d'activité, marquant un demi-siècle de travail acharné et d'accomplissements constants qui ont permis de concrétiser des projets à travers tout le territoire national, au service de diverses catégories sociales. Créée en 1973 par la loi n° 21 du 14 avril 1973 (entrée en vigueur en 1974), portant sur l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation, l'AFH s'est vu confier des missions essentielles qu'elle continue d'honorer avec détermination.

Ses principaux objectifs sont : fournir au secteur de l'habitat et de l'urbanisme les terrains aménagés nécessaires pour répondre à la demande publique et privée; favoriser l'accès au logement à toutes les catégories sociales et particulièrement aux ménages à faibles et moyens revenus ; développer un environnement urbain contemporain; participer à la lutte contre les constructions anarchiques.

Par ailleurs, I'AFH améliore l'accueil des citoyens et des clients ainsi que le niveau de qualité de ses prestations. Elle s'est engagée depuis des années dans une démarche qualité qui lui a valu d'être certifiée ISO 9001 (version 2015) et Label Marhba. Des acquis qui permettent à l'AFH d'avancer confiante pour accomplir ses missions et s'ouvrir à de nouvelles perspectives.

L'AFH a lancé des projets d'envergure pour faire face à une demande grandissante en logements dans les régions à forte densité démographique. A titre indicatif, nous pouvons citer : Les Jardins de Tunis Manouba (qui abritera un écoquartier modèle), Raoued City Centre, Ezzahra Radès, El Mansoura Kairouan, Errawabi Sousse, le nouveau Centre Urbain Sud dans la banlieue sud de Tunis et d'autres projets qui représenteront des pôles d'attraction résidentiels de commerces et services en Tunisie, tels que les projets précédents : les Jardins d'El Menzah et le Centre Urbain Nord à Tunis, Sahloul à Sousse, Sidi Boulbaba à Gabès et Sidi Sahbi à Kairouan...

Un rôle primordial dans la politique du logement

Dans son allocution, Mme Sarra Zaâfrani Zenzri a expliqué que l'Agence foncière d'habitation est le premier aménageur urbain public qui a œuvré et œuvrera à l'application de la politique de l'Etat tunisien en matière d'aménagement urbain et l'approvisionnement du pays en terrains viabilisés destinés essentiellement au secteur de l'habitat pour répondre à la fois à la demande des promoteurs publics et privés et des particuliers.

Commémorer les 50 ans d'existence de l'AFH, c'est d'abord rappeler que cette agence a joué un rôle primordial dans l'exercice de la politique tunisienne du logement et de l'urbanisme, et a fortement contribué à créer des zones aménagées dans les 24 gouvernorats du pays, faisant émerger des quartiers et des villes entières, offrant un cadre de vie convivial répondant aux besoins sociaux, économiques, éducatifs et écologiques des citoyens tunisiens.

Ces projets intègrent des programmes globaux variés comprenant non seulement des logements individuels, collectifs ou mixtes, mais aussi des équipements publics, des services, des activités commerciales culturelles et sportives qui ont pour but l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Avec 434 lotissements couvrant plus que 8.000 hectares bruts, des milliers de familles ont pu réaliser leur rêve d'acquérir un lot de terrain et de construire leur propre foyer, transformant de simples quartiers en des communautés dynamiques et revitalisant ainsi des régions entières. Ces réalisations ont été le fruit du travail acharné et de la dévotion du personnel de l'AFH tout le long des cinq décennies précédentes. Ainsi l'AFH continuera son engagement pour notre mission commune, celle de créer un avenir meilleur pour tous ce qui est notre source de motivation éternelle.

De son côté, le président-directeur général, M. Rejeb Araoud, a déclaré que pendant ces cinquante dernières années que l'Agence s'est engagée envers le peuple tunisien en contribuant à l'accès au logement et en participant au développement urbain de notre pays.

«Sous l'orientation éclairée de nos dirigeants et grâce au développement de nos employés, nous avons travaillé sans relâche pour atteindre cet objectif noble», a-t-il ajouté.

Atteindre un palier supérieur dans les années à venir

Pour sa part, Béchir Lassoued, directeur général FMC, a mentionné que l'AFH est un acteur majeur dans l'offre de terrains aménagés grâce à: la qualité urbanistique de ses projets, l'étendue de leur couverture régionale et la diversification de ses produits.

L'AFH a répondu, du moins partiellement, à trois de ses principales missions : à la contribution à un développement urbain harmonieux, la satisfaction partielle des demandes des terrains nécessaires au logement individuel et aux promoteurs immobiliers; la coordination avec les municipalités dans leurs projets urbanistiques.

Mais le niveau de l'offre de l'AFH n'a pas atteint le volume critique lui permettant de jouer son rôle de régulateur. La raréfaction des terrains, la faible coordination de la planification urbaine entre les différents opérateurs et la complexité des procédures ont constitué un véritable frein au développement de l'offre de l'AFH. Elle souffre également de quelques insuffisances internes: une faible anticipation des acquisitions foncières lorsqu'il était plus favorable de le faire ; un système de management et d'organisation qui n'a pas évolué au même rythme que les changements importants de l'environnement.

Les défis majeurs pour l'AFH durant les années à venir consistent à atteindre un palier supérieur au niveau du volume de son offre et réduire les délais de réalisation de ses projets. Intégrer d'une manière plus importante les besoins des catégories sociales à faible revenu pour favoriser un accès moins pénible au logement et au moins freiner le développement des constructions anarchiques ; hisser son système de management et d'organisation au niveau des meilleures pratiques de gestion des ressources humaines, financières et d'information.