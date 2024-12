Tunisie: Transformer la prise en charge du cancer du sein en Afrique du Nord

En quelques années seulement, la perception du cancer du sein en Afrique du Nord est passée de la peur et du stigmate à un message d'espoir et de progrès. Grâce aux efforts conjoints des professionnels de la santé, des responsables gouvernementaux, des médias et du secteur privé, le cancer du sein n'est plus perçu uniquement comme une maladie mortelle. Il est désormais reconnu comme une pathologie qui peut être détectée tôt, traitée efficacement et gérée avec succès.

Cette transformation reflète une sensibilisation accrue et un meilleur accès à des soins de qualité dans toute la région, marquant ainsi une étape importante dans la lutte contre le cancer du sein.

En effet, le cancer du sein est un défi mondial, mais son impact varie considérablement selon les régions. Les femmes africaines sont confrontées à des défis uniques : elles sont souvent diagnostiquées à des stades avancés, avec des options de traitement limitées et des formes plus agressives de la maladie. Tragiquement, en Afrique, le cancer du sein affecte de manière disproportionnée les jeunes femmes dans la trentaine et la quarantaine, celles qui élèvent des familles, développent leurs carrières et contribuent activement à leurs communautés.

"Cette maladie a un impact énorme non seulement sur les femmes, mais aussi sur leur entourage et leurs communautés. Combattre le cancer du sein est donc une cause qui nous concerne tous. Chaque année, environ 90.000 enfants en Afrique perdent leur mère à cause du cancer du sein, perturbant ainsi les familles et les économies locales, avec un impact estimé de 0,4 à 0,7 % sur le PIB du continent", a déclaré Maturin Tchoumi, Responsable de la région Afrique chez Roche Pharma.

Le rôle des initiatives nationales

Il y a cinq ans, le cancer du sein posait un défi majeur en Égypte. Près d'un tiers des cas de cancer chez les femmes étaient des cancers du sein, avec un taux de mortalité 1,6 fois supérieur à la moyenne mondiale, malgré une incidence comparable aux niveaux internationaux. De plus, 70 % des cas étaient diagnostiqués à un stade avancé, réduisant considérablement les chances de survie.

"Aujourd'hui, cette situation a radicalement changé. Grâce à une vision unifiée et une initiative nationale ambitieuse, l'Égypte est devenue un leader dans la prise en charge accessible et de haute qualité du cancer du sein. Plus de 32 millions de femmes ont été dépistées, inversant ainsi la tendance des diagnostics tardifs. Désormais, 70 % des cas sont identifiés à un stade précoce, où les chances de survie sont les plus élevées", a déclaré le Dr Mohamed Swilam, directeur général de Roche Égypte, lors du "North Africa Day organisé par les laboratoires Roche.

Au Maroc, grâce au Plan National de Prévention et de Contrôle du Cancer lancé en 2010, le dépistage précoce du cancer du sein est désormais déployé à l'échelle nationale. Ces interventions, intégrées au système de santé public, sont gratuites et soutenues par un cadre national et des ressources dédiées. Actuellement, environ 1,8 million de femmes âgées de 40 à 69 ans sont dépistées chaque année, avec un impact significatif sur les diagnostics à un stade précoce. Le Plan Cancer 2020-2030 vise à augmenter la participation au dépistage et à réduire les inégalités dans l'accès aux soins, tout en améliorant la qualité de la prise en charge.

En Algérie, les campagnes nationales de sensibilisation et les unités mobiles de mammographie ont permis d'augmenter les taux de détection précoce, passant de 30 % il y a une décennie à 70 % aujourd'hui.

En Tunisie, l'association Nourane a été à l'avant-garde des efforts de dépistage précoce dans les régions mal desservies, avec des unités de mammographie dans des zones à accès limité aux soins. Cette approche proactive a conduit à des progrès significatifs dans les efforts de dépistage précoce, en 2023, une unité mobile a permis de dépister plus de 10.000 femmes et d'identifier 1.000 cas urgents nécessitant un traitement immédiat.

Ces avancées s'appuient sur les résultats d'une étude de recherche de 2020 en Tunisie rurale, où 200 femmes ont subi des examens mammaires gratuits. L'étude a révélé que 70 femmes présentaient des symptômes nécessitant des investigations supplémentaires, et un cas de cancer du sein a été diagnostiqué. Aujourd'hui, 75 % des patientes atteintes de cancer du sein avancé HER2 positif en Tunisie reçoivent un traitement conforme aux normes internationales, reflétant l'engagement du pays à améliorer les résultats en matière de cancer du sein et à élargir l'accès aux soins vitaux.

Le rôle des partenariats public-privé dans la prise en charge du cancer du sein

Lors du premier panel du "North Africa Press Day", les discussions ont exploré comment les partenariats public-privé (PPP) redéfinissent la prise en charge du cancer du sein en Afrique du Nord. Lors de ce panel, le Dr Hesham El Ghazaly, professeur d'oncologie clinique et responsable de l'Initiative présidentielle pour la santé des femmes, a souligné que le succès de l'initiative égyptienne contre le cancer du sein repose sur trois piliers clés : la détection précoce, le diagnostic rapide et les traitements innovants - un modèle aligné avec les normes de l'OMS.

Ces éléments, soutenus par la collaboration public-privé et un engagement envers l'équité, ont créé une feuille de route pour surmonter les défis du stigmate, de l'accès et des soins fragmentés. "À ce jour, 3 500 unités de santé ont été établies à l'échelle nationale, dotées de militantes locales formées. Ces femmes jouent un rôle crucial dans la réduction du stigmate, l'encouragement au dépistage et le soutien à de meilleurs résultats", a déclaré le Dr Ghazaly.

Ces éléments, soutenus par une collaboration public-privé et un engagement envers l'équité, ont permis de surmonter des obstacles majeurs tels que la stigmatisation, l'accès limité aux soins et la fragmentation du parcours de santé. Le modèle égyptien est devenu un exemple inspirant à suivre pour d'autres pays de la région.

La collaboration entre les secteurs public et privé a été essentielle. Ces partenariats ont permis le partage de ressources, de connaissances et d'un objectif unifié : garantir que chaque femme en Égypte ait accès aux soins dont elle a besoin. Des initiatives comme l'Initiative présidentielle contre le cancer du sein et des partenariats avec des ONG ont démontré comment une coordination efficace peut combler les lacunes critiques, même dans des environnements difficiles.

Le professeur Mohamed Hassany, ministre adjoint de la Santé et de la Population pour les Projets et Initiatives de Santé Publique, a souligné que le leadership de l'Égypte dans des initiatives comme la campagne « 100 Millions de Vies Saines » démontre l'engagement du pays à faire avancer l'accès et les résultats de santé grâce aux efforts collaboratifs.

Tout comme l'initiative égyptienne tire parti de la détection précoce et du diagnostic rapide pour transformer les résultats, l'Algérie a adopté une approche similaire avec des résultats remarquables.

Briser les barrières et sensibiliser

"Les croyances culturelles et les désinformations, telles que l'idée que chercher des soins médicaux pourrait 'dévoiler un serpent', ont longtemps dissuadé les femmes d'accéder aux services de santé", a déclaré Bahija Goumi, présidente de l'Association A.M.A.L, Maroc. Elle a ajouté : "Si vous recherchez le cancer du sein, vous pourriez le trouver -- mais quand vous le trouvez tôt, vous pouvez le guérir".

"La technologie joue un rôle crucial dans la lutte contre le cancer du sein en Afrique du Nord", a déclaré Antoine Khoury, directeur des ventes pour MEA, groupe de dépistage du cancer Lunit. Dans ses points de discussion, il a également souligné le rôle transformateur des données et de la technologie dans la détection précoce et le traitement lors de la Journée de la Presse.

Lors du panel, les experts ont exploré comment les outils alimentés par l'IA révolutionnent les diagnostics en améliorant la précision et en réduisant les faux négatifs. Pour les femmes dans les zones rurales, où l'accès à un second avis peut prendre des jours, l'IA accélère les résultats, soulageant l'anxiété et permettant un traitement plus rapide. L'IA sert de second avis, soutenant les médecins et garantissant que les femmes reçoivent la même qualité de soins, peu importe où elles vivent.

"Nous n'avons jamais pour but de remplacer les radiologues ou autres médecins. Nous utilisons l'IA pour les soutenir avec une précision de 96 %, partout, en même temps, peu importe où vous vivez", a déclaré Khoury. De plus, il y a eu une participation active de Mohammed Abdelaal, directeur principal, Vodafone Égypte, qui a souligné l'impact des solutions numériques dans l'expansion de l'accès aux soins de santé.

Au-delà des frontières

Lors de la Journée de la Presse, Son Excellence Andreas Baum, nouvel ambassadeur de la Suisse en Égypte, a également prononcé un discours inspirant, soulignant l'importance de la collaboration transfrontalière en matière de santé et mettant en lumière le rôle de la coopération internationale dans la promotion de ces avancées. Tandis qu'octobre attire l'attention mondiale sur le cancer du sein, la lutte continue tout au long de l'année. Le modèle égyptien offre des leçons précieuses pour la communauté internationale. Vision, innovation et détermination peuvent créer un avenir où toutes les femmes, quel que soit leur statut socio-économique, peuvent accéder à des soins de qualité contre le cancer du sein.

"Nous devons penser plus grand. Nous devons adopter des comportements gagnants et pratiquer sur la base de preuves. C'est la seule manière de changer la sensibilisation, le diagnostic et la survie en matière de cancer du sein", a déclaré Maturin Tchoumi, chef de la zone Afrique, Pharma, Roche. Les pays d'Afrique du Nord ont réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre le cancer du sein, démontrant le pouvoir d'une planification minutieuse, de soins complets, de campagnes de santé nationales et de solides partenariats public-privé.

Grâce à l'initiative «100 Millions de Vies Saines», plus de 32 millions de femmes égyptiennes ont été dépistées en trois ans, améliorant considérablement les résultats de santé. Au Maroc, en 2009, la Fondation Lalla Salma- Prévention et traitement des cancers et Roche ont initié un programme d'accès destiné aux patients indigents, leur permettant de recevoir gratuitement des traitements innovants de Roche dans les structures publiques de santé. Renouvelé chaque année, ce programme offre à plus de 1 500 patients un accès à des thérapies oncologiques avancées, conformes aux standards et protocoles internationaux. Par ailleurs, Roche et l'Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé, ont développé un Diplôme Universitaire Innovant d'une durée d'un an, destiné aux patients atteints de cancer. Ce programme transforme les expériences personnelles des patients en une expertise précieuse, leur permettant de soutenir leurs communautés.

Pour lutter efficacement contre le cancer du sein, les parties prenantes abordent la question sous tous les angles. En Algérie, l'innovation et la collaboration sont au coeur de l'approche. Un partenariat entre Algeria Venture, l'accélérateur de startups publiques, et Roche Algérie soutient les startups locales dans les domaines de la santé et de la technologie médicale, favorisant le développement de solutions innovantes pour améliorer les soins aux patients. En fournissant aux startups un accès aux ressources, à l'expertise et aux réseaux, cette initiative assure une approche globale pour faire avancer la prestation des soins de santé et répondre aux besoins des patients à tous les niveaux.

En Tunisie, la collaboration de Roche avec l'Association Tunisienne du Cancer offre des consultations médicales gratuites, des mammographies et des échographies mammaires, ainsi que des ateliers d'auto-examen pour encourager les femmes à surveiller leur santé. Ces événements se tiendront dans plusieurs centres de soins partenaires. Roche s'associe également à l'Institut National du Cancer, offrant des consultations gratuites, la distribution de bons pour des mammographies sur prescription médicale et des sessions de formation pour les médecins sur les dernières avancées dans les diagnostics personnalisés du cancer du sein.

Tout au long de la Journée de la Presse en Afrique du Nord, à laquelle ont assisté des responsables gouvernementaux clés, des intervenants, des parties prenantes et des porte-parole de Roche, tous les intervenants se sont concentrés sur l'assurance de l'accès à des solutions transformatrices pour les femmes. De l'avancement de la détection précoce et des traitements innovants à l'autonomisation des survivantes et à la promotion de l'innovation locale en matière de santé, les pays d'Afrique du Nord redéfinissent l'avenir des soins contre le cancer du sein.

Bien que des succès remarquables aient été atteints, des lacunes subsistent, notamment dans l'atteinte des communautés mal desservies et dans l'adressage des disparités persistantes dans l'accès aux soins. Ces défis exigent une collaboration et un engagement continus. En reconnaissant ces lacunes et en s'appuyant sur les progrès déjà réalisés, l'Afrique du Nord a le potentiel de consolider sa position de leader mondial dans la transformation des résultats en matière de cancer du sein.

Grâce à des efforts unis et à une détermination partagée, la région peut continuer à inspirer des changements significatifs et à donner un puissant exemple pour le monde dans la lutte contre cette maladie.