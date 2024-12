Tunisie: Ligue des champions - L'EST reçoit Pyramids, ce samedi - Le duel à ne pas rater !

Avec le nul concédé par Pyramids face à Djoliba, les "Sang et Or" se voient accorder une chance de rattraper le coup après leur piètre prestation à Luanda où ils se sont contentés eux aussi d'un résultat nul et vierge.

Les Cairotes de Pyramids n'ont pas profité du faux pas de l'Espérance à Luanda pour prendre le large et accaparer le leadership du Groupe D, étant donné qu'ils ont concédé le nul face à Djoliba AC. Un résultat nul et vierge, à l'instar de celui obtenu par les "Sang et Or" à Luanda vendredi dernier. Le nul concédé par Pyramids à Bamako s'apparente à un coup de grâce pour les hommes de Laurentiu Reghecampf qui ont sorti vendredi dernier une piètre prestation. Ce fut l'un des plus mauvais, si ce n'est leur plus mauvais match, depuis le début de la saison.

Et s'ils étaient mauvais, ce n'était pas parce que l'adversaire était plus fort. Au contraire, Sagrada Esperança est un adversaire des plus modestes, du même calibre que celui de Djoliba. Sauf que les camarades de Mohamed Amine Ben Hmida n'ont pas pris leur adversaire suffisamment au sérieux. Au fil des minutes, les Angolais, qui ne croyaient pas avoir la tâche si facile, ont fini par prendre confiance et imposer leur rythme. La domination stérile des "Sang et Or", ponctuée par un ratage monstre, leur a fait perdre deux points.

Il y avait Mokwana et les autres

Le seul joueur, qui était à la hauteur à Luanda et qui a sorti son match, a été le Sud-Africain Elias Mokwana. Le reste des joueurs ont tout simplement manqué d'application tactique. Cela peut s'expliquer par un relâchement dû à l'euphorie qui a accompagné l'écrasante victoire remportée lors de la 1ère journée de la phase de groupes devant Djoliba. Au final, le semi-échec de Luanda peut être considéré comme un mal pour un bien, venu rappeler aux joueurs que le parcours en Champions League est semé d'embûches et qu'il ne faut jamais prendre à la légère n'importe quel adversaire au risque de le payer cher.

Le match à ne pas louper

Avec tout ce qui s'est passé à Luanda, un match marqué par un manque d'application tactique criard, staff technique et joueurs doivent en tirer les enseignements majeurs. Certains joueurs, Konaté et Tka notamment, doivent apprendre à gérer un rythme soutenu. Il ne faut pas qu'ils fléchissent au moment où l'équipe a le plus besoin d'eux.

De retour de Luanda samedi dernier, le staff technique a accordé quartier libre aux joueurs dimanche afin de récupérer de la fatigue du voyage. La reprise des entraînements a eu lieu hier soir à 20h00, soit à l'heure du match de Pyramids. Pour rappel, l'Espérance accueillera ce samedi Pyramids à partir de 20h00 pour le compte de la 3e journée de la phase de groupes de la C1 africaine. Le match à ne pas louper à ce stade de la compétition.

S'ils veulent aller loin en Champions League et démontrer qu'ils ont le niveau requis pour faire bonne figure en Coupe du monde des clubs, les "Sang et Or" doivent sortir le grand jeu ce samedi. Un duel direct pour le leadership à ne pas rater face au seul adversaire du groupe qui a le même calibre et qui se présente comme le concurrent pour la qualification aux quarts de finale. Ceci dit, Pyramids a démontré dimanche à Bamako qu'il n'est pas aussi redoutable qu'on le voyait.