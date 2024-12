Tunisie: Journée nationale des archives - Célébrer un trésor incommensurable

La tradition veut que la Tunisie célèbre la Journée nationale des archives, le 9 décembre de chaque année. Cette tradition prend racine dans la décision prise le 9 décembre 1874 par le ministre réformateur Kheireddine de créer un centre des correspondances de l'Etat et de nommer à sa tête le fonctionnaire Mohamed Taieb Boussen.

Cette année, les célébrations de la Journée nationale des archives se sont déroulées au siège des archives nationales à Tunis. Elles ont été l'occasion de rendre hommage à plusieurs personnalités donatrices d'archives privées, notamment les universitaires Mohamed Said El Haouet, Habib Ben Younes, Elyes Jouini, l'avocate Alya Chammeri, le fonctionnaire, Mounir El miladi, l'homme d'affaires Lassaad El Goubantini et le réalisateur et producteur, Ridha El Bahi. "Chaque année, les archives nationales rendent hommage aux donateurs d'archives privées car ces dernières constituent un complément des archives générales.

Le don d'archives privées témoigne de la prise de conscience de leurs propriétaires de l'importance des documents en leur possession mais aussi de leur confiance en l'Etat et en ses institutions", a déclaré Hédi Jellab, directeur général des archives nationales. Selon ses dires, rendre hommage aux donateurs d'archives est important car c'est une manière d'inciter au don d'archives privées mais aussi un moyen de valoriser et de faire découvrir ces trésors cachés.

"C'est une tradition qu'on compte perpétuer. D'ailleurs, le nombre des donateurs d'archives privées ne cesse d'augmenter d'une année à l'autre", a-t-il poursuivi. Et le responsable d'ajouter : "La célébration de la journée nationale des archives est une façon de témoigner de l'importance des archives en tant qu'outil de travail, d'évaluation qui garantit les droits et qui consigne les dépassements".

La nécessité de mettre à niveau les métiers d'archivage

Jalleb a, par ailleurs, ajouté que cet événement constitue une occasion pour faire le bilan du travail de l'institution, identifier les lacunes et en conséquence prendre les mesures et les décisions nécessaires pour les années à venir. Parmi les lacunes du secteur des archives, le responsable a cité les problèmes liés à la conservation des archives dans les dépôts d'archives rencontrés souvent par les administrations, le manque des ressources humaines et parfois l'absence de prise de conscience des responsables quant à la valeur et à l'importance de l'archivage. "Toutes ces difficultés doivent être prises en considération pour trouver des solutions et les surmonter", a-t-il indiqué.

Selon le DG, il est nécessaire de faire évoluer les métiers des archives en Tunisie. Pour ce faire, l'institution travaille sur deux volets: la formation universitaire et la numérisation. S'agissant de la formation académique, les efforts sont déployés de concert avec l'Institut supérieur de documentation. Tandis que la numérisation du secteur constitue, selon le responsable, un défi de taille puisque l'administration utilise déjà les documents numériques.

La numérisation des archives; un enjeu de taille

"Les structures des archives nationales doivent mettre en place une stratégie et des plans pour gérer et maîtriser l'archivage numérique. C'est une tâche qui n'est pas de tout repos, parce que la conservation des archives dans un environnement numérique sur les moyen et long terme est un travail difficile et nécessite des outils spécifiques. On est appelé à moderniser notre façon de faire ainsi que nos outils de travail et nous devons disposer des moyens nécessaires pour atteindre cet objectif", a-t-il affirmé.

En effet, l'institution a entamé, depuis des années, le processus de numérisation des archives. Elle est parvenue à numériser plus de 2 millions de documents, y compris tous les documents datant d'avant 1881. Le responsable a, en ce sens, indiqué que plusieurs séries d'archives telles que la revue "La Tunisie Médicale", "le bulletin économique et social" et un ensemble de documents historiques ont été numérisés et sont actuellement disponibles sur le portail des archives.

Jalleb a, en ce sens, indiqué qu'environ 20% des archives ont été numérisées. Ce chiffre nne cesse d'augmenter mais la tâche n'est pas aisée d'autant plus que le transfert des archives se poursuit de manière ininterrompue. Selon le responsable, plus de 12 mille boîtes d'archives atterrissent, chaque année dans les archives nationales.