Seychelles: Victoria et Carpignano Sesia - Un nouveau partenariat scellé par un accord de jumelage

Victoria, capitale des Seychelles, a signé un accord de jumelage historique avec Carpignano Sesia, une commune située dans le nord de l'Italie, dans la région du Piémont. Cette collaboration marque un premier partenariat entre Victoria et une ville italienne, s'ajoutant à ses relations existantes avec des villes de Maurice, de Chine et de Russie.

La cérémonie de signature a eu lieu mardi au bureau de la maire de Victoria, Lydia Charlie, en présence de Giuseppe Maio, adjoint au maire de Carpignano Sesia. Mme Charlie a salué cet accord comme "une opportunité pour semer les graines de l'amitié, de la coopération et de la croissance mutuelle", ajoutant que le partenariat vise à renforcer les liens dans des domaines clés tels que les échanges religieux et spirituels, le développement de la jeunesse et du sport, la coopération culturelle et sociale, ainsi que l'agriculture et le développement économique.

Carpignano Sesia, située à environ 80 km de Turin, est reconnue pour son économie agricole, notamment la culture du riz. La ville dispose également d'un secteur industriel dynamique et s'efforce de développer son potentiel touristique.

M. Maio a exprimé sa fierté quant à ce partenariat, en déclarant : "C'est une première étape prometteuse pour l'avenir de nos deux communautés et pour nos jeunes générations." Mme Charlie a souligné l'importance de cette collaboration pour les deux villes :

"Notre succès dépendra de notre capacité à travailler ensemble, à nous inspirer et à repousser les limites pour le bien de nos populations." Cet accord promet d'encourager des échanges interculturels et économiques tout en renforçant l'amitié entre les Seychelles et l'Italie.