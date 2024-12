Tunisie: La BM disposée à soutenir les réformes sociales du pays

Tunis — La Banque mondiale (BM) est disposée à raffermir la coopération avec la Tunisie et à soutenir ses efforts visant à mettre en oeuvre sa propre vision en matière de réformes sociales et économiques, a fait savoir le vice-président de la Banque Mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA), Ousmane Dione.

C'était lors d'une réunion tenue, mardi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, entre le chef du gouvernement, Kamel Maddouri et une délégation de la Banque Mondiale, en présence de nombre de ministres. Dione a saisi l'occasion pour formuler le souhait d'explorer les opportunités disponibles pour élargir et diversifier les domaines de coopération avec la Tunisie de manière à englober l'investissement dans l'infrastructure et à renforcer les capacités de financement des petites et moyennes entreprises tout en veillant à garantir les conditions d'un travail décent. Il a également promis de soutenir la Tunisie dans la modernisation des services rendus par les établissements publics de la santé, de l'eau ainsi que d'autres services publics prioritaires.

D'après un communiqué de la présidence du gouvernement, la réunion a permis également de passer en revue les défis et les opportunités, notamment en matière de transition écologique, de sécurité énergétique et des énergies renouvelables. La réunion a été également l'occasion d'évoquer les perspectives de développement du système hydrique et des équipements publics prioritaires vitaux tels que le transport, la santé, l'éducation, l'emploi des jeunes. Le chef du gouvernement a saisi l'occasion pour faire un exposé des fondements et des principes-clés de l'approche de développement prônée par le chef de l'Etat.

Dans ce contexte, il a tenu à souligner que la vision du président de la République repose sur l'élaboration des politiques et des programmes économiques centrés sur le citoyen et le rôle social de l'Etat. Et Maddouri d'ajouter que cette approche s'est fixée pour objectif ultime la consécration des valeurs de justice sociale, du travail décent, de la couverture sociale généralisée, de la promotion des services publics de qualité. Il a, à ce propos, cité l'institution de la protection sociale au profit des ouvrières agricoles et la mise sur pied d'un système d'assurance en cas de perte d'emploi pour les licenciés économiques.

Le chef du gouvernement a rappelé les dispositions de l'article 17 de la Constitution en vertu duquel l'État oeuvre à garantir la coexistence entre le public et le privé, à assurer leur complémentarité sur la base de la justice sociale et s'emploie à offrir un climat d'affaires stimulant et transparent permettant de bâtir une économie nationale solide. Il a en outre rappelé que les choix et orientations économiques de la Tunisie sont fixés conformément à la vision du président de la République et aux constantes de la souveraineté nationale.

Plus tôt dans la journée, le président de la République, Kais Saïed avait reçu le vice-président de la BM qui a réaffirmé la disposition de cette institution financière à promouvoir la coopération avec la Tunisie « conformément à ses objectifs ». Il a également évoqué avec le chef de l'Etat les questions liées au pacte social et les mécanismes permettant d'améliorer la situation socio-économique des Tunisiens.