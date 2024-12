Algérie: Skikda - Le film 'Tayara Safra' de Hadjer Sebata ouvre la semaine du film historique

SKIKDA — Le film "Tayara Safra" (l'avion jaune), de la réalisatrice algérienne Hadjer Sebata, a ouvert la semaine du film historique dont le coup d'envoi a été donné mardi après-midi au cinéma El Alia de Skikda, à l'occasion du 64ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960.

La projection de ce film de 42 minutes a rencontré un écho remarquable auprès du public qui a assisté à l'ouverture de cette manifestation en présence du wali de Skikda, Saïd Akhrouf, de la réalisatrice Hadjer Sebata et de la comédienne Fatiha Soltane.

"Tayara Safra", qui dépeint les pratiques odieuses et inhumaines perpétrées par le colonialisme durant la glorieuse Révolution, raconte l'histoire d'une fille algérienne nommée Djamila qui a perdu son frère lors d'un bombardement de "l'avion jaune", un avion de guerre de couleur jaune utilisé par les français durant cette période pour lâcher des bombes sur les Algériens.

Hadjer Sebata a tenu à préciser, dans une déclaration à l'APS, que ce film "ne raconte pas une histoire vraie, mais une histoire imaginaire".

Le chef du service des arts et des lettres de la direction de la culture, a indiqué, quant à lui, que cette manifestation culturelle a été organisée en commémoration du 64ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, tout en relançant l'activité cinématographique dans la wilaya de Skikda après la réouverture de la salle de cinéma El Alia, restaurée et réhabilitée après une longue fermeture.

L'inauguration de cet événement, qui durera jusqu'au 17 décembre, a également été marquée par deux expositions, la première consacrée à de photos de films, organisée en coordination avec le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel, et la seconde présentant des équipements et des appareils utilisées dans la cinématographie, en coopération avec l'association de cinéma "Claquettes".

Tout au long de cette semaine dédiée au film historique, les amoureux du septième art auront l'occasion de visionner plusieurs films historiques tels que "Le citoyen Pierre Chaulet" de Said Mehdaoui, "Les murmures de l'aube" de Kamel Rouini, "Pierre Clément, cinéma et Révolution" d'Abdennour Zahzah, "Laâlam" (le drapeau) d'Ahmed Aggoune et "Souvenirs sanglants" de Mourad Bouamrane.