Algérie: Arkab reçoit une délégation de l'énergéticien allemand 'Siemens Energy'

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab a reçu, mardi à Alger, une délégation de l'énergéticien allemand "Siemens Energy", conduite par le vice-président exécutif de l'entreprise et directeur général pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, M. Dietmar Siersdorfer avec lequel il a évoqué les moyens de renforcer le partenariat avec le secteur énergétique algérien, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre a eu lieu au siège du ministère, en présence du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, M. Noureddine Yassaâ, et du président-directeur général (PDG) du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, ainsi que de cadres centraux.

Les deux parties ont examiné les relations bilatérales entre "Siemens Energy" et les entreprises nationales Sonelgaz et Sonatrach, soulignant l'importance du partenariat stratégique entre les deux parties.

Elles ont également examiné les voies de renforcer ce partenariat, notamment dans les domaines du transport et de la transformation de l'électricité, du développement des énergies nouvelles et renouvelables, de la formation et du développement des compétences humaines, outre le renforcement de l'intégration nationale, selon le communiqué.

Lors de cette rencontre, les questions cruciales liées à la décarbonation et aux solutions énergétiques durables ont également été abordées, en focalisant sur l'exploration des perspectives de développement de la décarbonation dans les industries énergétiques, l'amélioration des techniques de stockage de l'énergie, le renforcement de la stabilité des réseaux électriques, ainsi que le développement de la production et du transport de l'hydrogène vert.

A ce propos, le ministre d'Etat a souligné l'importance d'élargir les domaines de la coopération bilatérale, en vue de renforcer l'établissement de partenariats mutuellement bénéfiques, notamment en matière de transfert de savoir-faire et d'expertise, ainsi que du développement du capital humain.

M. Arkab a en outre relevé l'importance de l'action commune dans les domaines de l'ingénierie, des études et du développement des réseaux électriques, en mettant l'accent sur les projets actuels et futurs, tels le projet d'interconnexion électrique entre le nord et le sud du pays, la fabrication locale d'équipements électriques, ainsi que le développement de technologies modernes en matière d'énergies nouvelles et renouvelables, comme l'énergie éolienne et l'hydrogène vert.

Pour sa part, M. Siersdorfer a affirmé l'engagement de Siemens à renforcer son partenariat avec l'Algérie, soulignant la volonté de la société de soutenir les efforts de transition énergétique et de développement durable.

Il a également mis en avant la disponibilité de "Siemens" à contribuer activement à la réalisation de projets stratégiques et innovants, mutuellement bénéfiques, en mettant l'accent sur le développement de solutions technologiques avancées, l'investissement dans les énergies renouvelables, la décarbonation et la formation, a conclu le communiqué.