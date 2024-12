Algérie: Lancement d'ateliers périodiques entre les secteurs des finances et du commerce intérieur pour l'intégration des activités économiques non réglementées

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid et le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, M. Tayeb Zitouni, ont coprésidé une réunion de coordination sur l'intégration des activités économiques non réglementées, lors de laquelle ils ont annoncé le lancement d'ateliers de travail périodiques entre les deux secteurs pour mettre en oeuvre les objectifs définis dans ce domaine.

Ces ateliers s'attèleront "à définir des objectifs opérationnels à moyen terme et à œuvrer à leur réalisation, tout en assurant un suivi continu des résultats obtenus et en ajustant les trajectoires si nécessaire", indique un communiqué commun des deux ministères.

Lors de cette réunion, tenue au siège du ministère des Finances, en présence des cadres supérieurs des deux ministères et de plusieurs responsables concernés, l'accent a été mis sur "l'étude des moyens de lutte contre le phénomène des activités économiques non réglementées et des marchés parallèles, ainsi que la réduction de leurs impacts négatifs sur l'économie nationale, dans le cadre d'une vision globale visant à renforcer les ressources financières ordinaires et à élargir l'assiette fiscale, conformément aux priorités de la loi de finances 2025", indique la même source.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Faid a souligné l'importance de renforcer la coordination entre les secteurs ministériels pour réaliser la justice fiscale et restaurer la confiance dans le système économique, affirmant que la réduction de l'économie non réglementée et des marchés parallèles nécessite un traitement global de toutes les transactions.

Et d'ajouter que cette réunion insiste sur le rôle joué par le ministère des Finances dans l'accompagnement de tous les secteurs et dans l'échange d'expériences, visant une meilleure compréhension, l'approfondissement des approches et la définition des axes devant être étudiés avec soin pour atteindre les résultats escomptés, outre l'importance de relever les défis et de surmonter les obstacles.

L'année 2025 sera, selon le ministre, "celle de la numérisation et de l'utilisation généralisée des moyens de paiement électronique, ainsi que celle de l'amélioration de la collecte de toutes les ressources financières et fiscales, d'où la nécessité de la coordination et de la coopération avec les secteurs concernés pour atteindre ces objectifs", indique le communiqué.

De son côté, M. Zitouni a mis l'accent sur la nécessité d'encourager la justice financière sociale et d'instaurer le caractère social de l'Etat auquel sont attachées les Hautes autorités, ainsi que de diffuser la culture du civisme fiscal et de conscientiser les différents acteurs, en vue de renforcer l'approche participative et d'éliminer toutes les formes de l'économie informelle sur le marché national empêchant la réalisation des objectifs escomptés, saluant l'importance de l'action participative et de coordination entre les secteurs, notamment à travers ces rencontres.

Il a également affirmé que le secteur du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national est en passe de mettre en place les mécanismes d'intégration des activités économiques informelles dans un cadre économique réglementé, précise le communiqué.

La réunion a été ponctuée par l'intervention de représentants de la Direction générale des impôts (DGI) sur les mécanismes de mobilisation des ressources fiscales, outre l'examen des mesures liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

La rencontre a été clôturée par l'affirmation que cette réunion "est le point de départ d'un processus pratique qui renforce la coordination entre les deux ministères, à même de réaliser les objectifs stratégiques communs, au mieux de l'économie nationale et de l'intérêt des citoyens", selon le communiqué commun, ajoutant que la réunion s'inscrit "dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations de Monsieur le président de la République, visant une coordination efficace avec les différents ministères, en vue de contribuer activement à l'application des mesures de la loi de finances 2025".