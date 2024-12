Algérie: La conférence continentale sur l'éducation - Occasion d'échanger sur les défis du système éducatif en Afrique

Nouakchott — Le président mauritanien et président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a affirmé mardi que la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité qu'abrite son pays, est une occasion d'échanger des points de vue sur les défis les plus importants auxquels est confronté le système éducatif en Afrique.

M. El Ghazouani a indiqué, dans une allocution lors de l'ouverture des travaux de la conférence, tenue à Nouakchott avec la participation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, que "la conférence continentale de Nouakchott est une occasion d'échanger des points de vue sur les défis les plus importants auxquels est confronté le système éducatif, en termes de programmes d'études et de formation, ainsi que d'élimination des disparités et de l'influence, mais aussi du financement et de la qualité".

M. El Ghazouani a souligné que les niveaux d'éducation sur le continent demeuraient encore "très bas", soutenant que cette situation est aggravée par une "pénurie d'enseignants sur le continent".

Les participants à cette conférence, organisée en partenariat entre la Commission de l'UA et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), aborderont, deux jours durant, plusieurs thèmes, notamment le fossé entre l'éducation et le marché du travail en Afrique, l'éducation et la révolution numérique et les mutations économiques mondiales.

Il s'agira également de renforcer la coopération et le financement durable à travers des mécanismes innovants pour relever les défis actuels et préparer la jeunesse africaine aux exigences du XXIe siècle.