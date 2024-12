Tunisie: Béja - Adoption d'une série de mesures pour soutenir le secteur de l'artisanat

Une série de mesures ont été adoptées pour soutenir le secteur artisanal, lors d'une journée portes ouvertes sur les projets individuels de l'artisanat, tenue, mardi, au village artisanal de la ville de Béja, sous la supervision du gouverneur de la région, Ahmed Ben Kharrat. Parmi ces mesures, l'organisation d'une foire d'exposition permanente tout au long de l'année pour les produits artisanaux dans la salle d'exposition du village artisanal, qui débutera le 20 décembre courant, où les artisans de la région y exposeront leurs créations, à tour de rôle.

La coordinatrice des projets du programme de développement intégré (PDI) dans le gouvernorat, Rabeb Amdouni, a expliqué à l'Agence TAP que l'un des objectifs de cette journée portes ouvertes était de comprendre les difficultés des artisans et d'élaborer une stratégie pour promouvoir leurs produits, faire connaître le village artisanal et développer des programmes de formation dans le secteur.

Il sera également question de la création de clubs, en coopération avec les ministères de l'éducation et des affaires culturelles pour former une nouvelle génération d'artisans, a-t-elle ajouté. A cet égard, des accords ont été conclus pour faciliter l'accès des bus touristiques au village artisanal, afin d'attirer un plus grand nombre de visiteurs, selon Amdouni.

Dans le cadre du PDI de la région, plus de 300 projets artisanaux ont été financés pour un montant dépassant les 4 millions de dinars, avec l'accompagnement de plus de 100 artisans formés dans des domaines tels que la fabrication de tapis, la distillation des herbes, et d'autres spécialités, sur la base de critères spécifiques, dont la nécessité de fournir un certificat de compétence professionnelle.

Elle a précisé que le financement dans le cadre du programme de développement intégré pouvait atteindre jusqu'à 60 mille dinars, contre 10 mille dinars dans d'autres programmes, avec un plafond d'âge ne dépassant pas les 55 ans. Au cours de la journée portes ouvertes, plusieurs artisans ont soulevé des problèmes auxquels ils sont confrontés, notamment la faible promotion de leurs produits, et la difficulté pour un grand nombre d'entre eux d'obtenir des crédits.