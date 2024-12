Sénégal: Matam - Défilés, prestations culturelles et régates pour lancer la semaine de la petite enfance

Matam — Les activités de la 18ème édition de la semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits ont été lancées, mardi, dans la région de Matam (nord), à travers des prestations, des défilés d'enfants et des régates sur le fleuve Sénégal.

« Nous sommes ici à Matam pour célébrer ce qui nous unit, nous relie à notre passé et qui éclaire en même temps notre avenir, notre patrimoine et notre d'identité culturelle », a déclaré la directrice générale de de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Khadidiatou Diamila Diallo, dans un discours prononcé lors de la cérémonie.

La rencontre s'est tenue à la place publique située en face à la gouvernance, sous la présidence de Tasfir Baba Anne, adjoint au gouverneur de la région, en charge du développement.

La cérémonie a été marquée par les prestations des enfants pensionnaires des différentes cases des tout-petits des communes de Matam, Ogo et Ourossogui. Elle a aussi permis de marquer la journée de l'identité et du patrimoine culturel.

Des pêcheurs du quartier Soubalo ont gratifié le public d'une régate sur le fleuve Sénégal.

A Matam, durant toute la semaine, plusieurs activités en rapport avec le thème seront organisées dans différentes localités de la région.

L'environnement et la culture seront au menu de cette semaine dédiée à l'enfance, et placée sous le thème : « Sétal sunu réew and ci ak tuut tank yi nguir mu sax » (Promouvoir la culture environnementale dès la petite enfance).