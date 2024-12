Sénégal: Le renforcement du MIN va favoriser le développement du tourisme gastronomique, selon des spécialistes

Dakar — Le renforcement du marché d'intérêt national (MIN) en produits frais et de qualité, par une coordination entre producteurs locaux et les établissements hôteliers, va permettre de développer le tourisme gastronomique, ont estimé, mardi, plusieurs spécialistes.

"La modernisation et le contrôle du commerce des fruits, légumes et autres produits locaux, à travers le renforcement du marché d'intérêt national, permettent de développer la gastronomie locale et favoriser le tourisme gastronomique", ont-ils soutenu, lors d'un panel organisé par la Société d'exploitation du marché d'intérêt national (SEMIG), dans le cadre de la 32e Foire internationale de Dakar, qui se tient du 28 au 15 décembre.

"Le marché d'intérêt national joue un rôle stratégique dans le positionnement du Sénégal comme une destination privilégiée du tourisme gastronomique", a notamment dit Mamadou Coulibaly, directeur général de la SEMIG.

S'exprimant sur le rôle du MIN, Osem Diallo, directeur de l'exploitation et des partenariats de la SEMIG a rappelé qu'il veille sur la qualité des produits qui arrivent sur le marché grâce à la création d'un pôle de transport chargé de l'approvisionnement des établissements touristiques en produits locaux de qualité.

Dans cet élan visant à mieux s'acquitter de cette tâche, El hadji Demba Sène, consultant international en hôtellerie, a suggéré la mise en place de "mini MIN", dans toutes les régions du pays.

"Cela permettra au marché d'intérêt national de se rapprocher davantage des populations pour récupérer et conserver les produits locaux et spécifiques à chaque région", a-t-il estimé, notant toutefois que les producteurs font face souvent face au problème de conservation et de stockage qui est, selon lui, du ressort du marché d'intérêt national.

Il a en outre invité les chefs cuisiniers à s'approprier les produits locaux pour créer de nouvelles recettes qui revisitent certains plats traditionnels, en vue de la valorisation de la gastronomie locale.

Dans son intervention, le professeur Djibril Diouf, responsable de l'alimentation des athlètes pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), qui auront lieu au Sénégal, en 2026, a évoqué l'importance du bon fonctionnement du marché d'intérêt national dans la réussite de ces futures joutes sportives.

"La réussite des JOJ dépend pour une part de l'approvisionnement correct du marché d'intérêt national. L'idéal serait que les principaux fournisseurs de produits alimentaires sur le village olympique s'approvisionnent directement au marché d'intérêt national", a indiqué l'enseignant-chercheur à l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS) de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar.