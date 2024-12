Tunisie: Pose de la première pierre pour deux centrales solaires photovoltaïques à Feriana

Une cérémonie officielle, présidée par la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, s'est tenue à Feriana, dans le gouvernorat de Kasserine, pour lancer la construction de deux projets de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque.

Ces projets s'inscrivent dans le cadre des efforts nationaux de transition énergétique et représentent une avancée majeure pour le secteur des énergies renouvelables en Tunisie.

Ont également pris part à cet événement Wael Chouchane, Secrétaire d'État chargé de la Transition Énergétique, Fayçal Trifa, PDG de la Société Tunisienne d'Électricité et de Gaz (STEG), Belhassen Chiboub, Directeur Général de l'Électricité et des Énergies Renouvelables, ainsi que des représentants des entreprises en charge du projet, "Qair" et "Mazarine", et des bailleurs de fonds.

Les deux projets, réalisés dans le cadre d'un système de licences, sont financés par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) pour un montant de 14,5 millions d'euros (environ 48 millions de dinars). Avec une capacité totale de 20 mégawatts, ils fourniront de l'électricité à près de 30.000 foyers, réduiront la consommation de gaz naturel de 8.000 tonnes par an (soit une économie de 4 millions de dollars) et éviteront l'émission de 17.000 tonnes de gaz à effet de serre chaque année.

La mise en service de ces centrales solaires est prévue avant l'été 2025. Elles intégreront des technologies innovantes telles que les onduleurs et les stations de transformation intelligentes (Smart Transformer Station) fournies par Huawei.

Fatma Thabet Chiboub a souligné que ces projets renforceront le réseau national d'électricité et contribueront à la stratégie nationale visant à intégrer 35 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique d'ici 2030. Elle a également mis en avant leur rôle dans la réduction du déficit énergétique primaire et l'encouragement des investissements dans les énergies propres.

De son côté, Wael Chouchane a déclaré que ces projets marquent une étape essentielle dans la lutte contre le changement climatique tout en répondant aux besoins croissants en électricité, notamment lors des périodes de pointe.

Omar Ben Hessine Bey, responsable des affaires institutionnelles chez Qair en Tunisie, a salué l'expertise locale combinée aux technologies internationales pour relever les défis énergétiques. Farah Khalfaoui, Senior Channel Manager chez Huawei Tunisie, a ajouté que ce projet reflète une synergie réussie entre Qair et Huawei pour promouvoir des solutions énergétiques durables en Tunisie.

La Presse avec communiqué