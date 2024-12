Tunisie: Ministère de l'Intérieur - La lutte contre la violence ne doit pas se limiter à l'approche sécuritaire

Le ministre de l'Intérieur Khaled Nouri a souligné que la lutte contre la violence ne doit pas se limiter à l'approche sécuritaire, elle doit englober une démarche participative globale visant à consacrer les valeurs de citoyenneté et la culture des droits humaines.

Il s'exprimait mardi à une conférence dédiée aux résultats des activités menées par le département dans le cadre de sa contribution à l'effort national de lutte contre la violence dont notamment, la campagne internationale annuelle « Les 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes » qui commence le 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et se termine le 10 décembre, Journée des droits de l'homme.

Le ministre a souligné que les activités menées par le département montrent que pour cerner la violence et en réduire les effets sur la société, la priorité doit être accordée à la prévention et à la sensibilisation, au sein de la famille, dans les établissements éducatifs et dans les espaces publics y compris les espaces sportifs.

Il a ajouté que les études et les recherches indiquent que la violence est un phénomène où s'imbriquent les aspects psychologiques, sociaux, éducatifs juridiques et autres. La violence est en fait vécue dans les espaces sportifs et éducatifs ainsi qu'au sein de la famille .Le ministère de l'Intérieur a mobilisé tous les moyens pour combattre, dans le cadre de ses prérogatives, la violence, et ce, en veillant au respect de la loi et à la préservation de l'ordre public ainsi qu'en s'engageant à défendre et à protéger les biens publics et privés sur tout le territoire.

La sécurité constitue un défi pour tous les pays du monde, a-t-il fait observer, soulignant que les indicateurs révèlent que la lutte contre les dangers qui menacent la stabilité sociale demande une approche de développement globale qui soit le reflet du système des droits humains et des objectifs du développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030, en particulier l'objectif n°30 relatif à la paix et la Justice.

De son côté, le directeur général de l'Ecole supérieure des forces de sécurité intérieure Riadh Jomni a affirmé que le ministère est convaincu que les droits de l'homme constituent une condition essentielle dont dépendent la paix sociale et le développement durable.

Le chef de la division du centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité pour le Moyen-Orient et l'Afrique du nord Aymen Ayoub, a précisé que le centre accompagne les autorités tunisiennes dans leurs initiatives relatives au renforcement de la bonne gouvernance dans ce secteur et fournit l'appui technique aux projets de réforme proposées par les partenaires tunisiens, et ce, depuis l'adhésion de la Tunisie au conseil d'administration du centre en 2011.

Le centre oeuvre, également, à consolider le principe de redevabilité dans le secteur de la sécurité et à soutenir des politiques sécuritaires participatives centrées sur les préoccupations des citoyens, a-t-il ajouté.