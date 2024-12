Sénégal: Infection au plomb à Ndiakhaté, dans la commune de Keur Moussa - Les populations hantées par Ngagne Diaw

En 2008, le quartier Gagne (vérifier la bonne orthographe Ngagne ou Gagne ?) Thiaw, situé à Thiaroye Sur Mer, dans le département de Pikine (Dakar) a été infecté au plomb. D'importantes conséquences environnementales et des morts d'enfants ont été comptabilisées. Des années plus tard, les habitants de Ndiakhaté, dans la commune de Keur Moussa, région de Thiès, craignent vivre cette situation. Appuyés par le Centre de recherches et d'actions sur les droits économiques sociaux et culturels (Cradesc), ils ont rencontré la presse, dans la journée du jeudi 5 décembre, pour étaler leurs «maux» qu'ils lient aux activités de l'usine Gahesha Sénégal, spécialisée dans le recyclage de métaux non ferreux.

En face de l'usine, il a ses champs qu'il est obligé de céder. «A cette période de l'année, nous étions en pleine activité champêtre. Mais, tous ceux qui ont des terres ici, ont opté de céder leurs parcelles pour aller ailleurs. On a constaté une perte de nos rendements», dit Mamadou Léye, coordonnateur du Collectif des habitants de Ndiakhaté demandant aux autorités de prendre des mesures pour l'arrêt de la production ou la délocalisation de l'usine.

Mouhamadou Mansour Ciss, membre dudit collectif abonde dans le même sens. «Depuis l'installation de l'usine, nous avons constaté que les avortements sont devenus très fréquents dans la localité. Ensuite, des cas de tuberculose sont enregistrés, les enfants qui tombent malades très souvent», affirme-t-il.

Les activités agricoles et avicoles sont à l'arrêt. «Depuis 2019, pratiquement, il n'y a plus d'activité agricole parce que les effets commencent à se manifester dans la production. On faisait aussi de l'aviculture, mais on a constaté que les poussins ne vivent pas plus de 20 jours. Ils sont contaminés et meurent».

Selon les habitants de Ndiakhaté, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a été saisi. Il a promis de procéder à l'évaluation nécessaire pour déterminer si les ennuis et autres nuisances décrites par les riverains de l'usine sont imputables au recyclage du plomb.

La position du ministère de l'Environnement sur la question est reste mitigée. Une Attestation de conformité délivrée à l'entreprise, à la date du 5 février 2020, l'autorise à exercer ses activités. Une copie de ce document mise à notre dispositions, nous renseigne que : «le comité technique s'est réuni les jeudis 22 août et 31 octobre 2019, à Thiès pour l'examen du rapport d'Etude d'impact environnemental et social (EIES) du projet de mise en place d'une unité de recyclage de métaux non ferreux dans la commune de Keur Moussa. Suite à ces rencontres, une séance d'audience publique s'est tenue, le jeudi 28 novembre 2019, à Keur Moussa. Au terme de cette procédure et de la prise en compte des observations issues des rencontres précitées dans le rapport final, j'atteste que le projet de mise en place d'une unité de recyclage de métaux non ferreux dans la commune de Keur Moussa est conforme aux dispositions du Code de l'Environnement relatives aux études d'impact».

SUSPENDUE EN DÉCEMBRE 2022, PUIS AUTORISÉE À ÉPUISER SES STOCKS EN TROIS MOIS, «L'USINE CONTINUE DE PLUS BELLE SES ACTIVITÉS»

Mais, à la suite d'une mission d'évaluation du ministère en charge de l'Environnement, le 12 décembre 2022, l'usine a été suspendue après le constat fait du que le décor de la zone de production qui n'était pas conforme à la situation analysée et décrite dans l'Etude d'impact environnemental.

Cependant, quelques mois plus tard, une autorisation de trois mois pour épuisement de stock avait été accordée à l'entreprise, selon Mamadou Salif Sané, responsable du programme au Centre de recherches et d'actions sur les droits économiques sociaux et culturels (Cradesc). Et depuis lors, «l'usine continue de plus belle ses activités», déplore-t-il. Donc l'autorisation de trois mois pour épuiser les stocks perdure encore, deux ans après la décision de suspension de toutes activités de l'usine.

Il dénonce des irrégularités dans l'octroi du permis d'exploitation. «On a constaté beaucoup d'irrégularités dans l'autorisation qui avait été donnée à l'usine. La distanciation de 500 mètres entre l'usine et le cours d'eau n'est pas respectée, il y a la zone des Niayes». Pis, selon Mamadou Salif Sané, concernant la gestion des déchets, «aucune mesure n'a été respectée par l'entrepreneur».

Saisi par la Rédaction de Sud Quotidien, le Centre antipoison du Centre hospitalier national universitaire de Fann (Chu-Fann), dit avoir reçu des plaintes des populations concernant d'éventuels impacts/contaminations qui seraient inhérents aux activés de l'usine. Mais l'hôpital dit n'avoir toutefois pas encore réalisé des enquêtes sur la question. Car pour cela, « il faut une autorisation des autorités».