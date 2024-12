Afrique: Corne de l'Afrique - 64,8 millions de personnes confrontées à l'insécurité alimentaire

En novembre, 64,8 millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire dans la Corne de l'Afrique, selon un rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique de l'Est (Igad).

Parmi les personnes concernées, 35 millions vivent dans les pays membres de l'Igad, à savoir Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud, tandis que le reste se trouve dans d'autres pays de la Corne, notamment la République centrafricaine et la République démocratique du Congo.

Le rapport souligne que les conditions météorologiques extrêmes et le changement climatique, désormais plus fréquents et plus graves, sont les principales causes de l'insécurité alimentaire dans la région. Il indique également que les conflits armés et l'insécurité ont entraîné des déplacements massifs de la population, pesant lourdement sur la production alimentaire des ménages. La région abrite actuellement plus de 29 millions de déplacés.