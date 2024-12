Togo: La Croix Rouge Togolaise « arme » les communautés pour la prévention et la gestion des feux de végétation

Renforcer la résilience des communautés face aux conséquences des feux de végétation, c'est l'objectif principal que vise l'opération d'exercice de simulation de gestion des feux de végétation dans cinq villages de la préfecture de Dankpen.

Activité réalisée les 05 et 06 décembre 2024 ; la présente activité est inscrite dans le chronogramme annuel du projet « Renforcement Institutionnel des Capacités dans le domaine de la préparation aux catastrophes et de l'Adaptation au Changement Climatique (RIC-ACC) » mis en oeuvre depuis 2022 par la Croix-Rouge Togolaise, en collaboration avec la Croix-Rouge Allemande, sous financement du Ministère Fédéral Allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et de la CroixRouge Allemande ». Il est exécuté dans 3 régions (Maritime, Kara et Savane). Dans la région de la Kara, les préfectures de Kéran et de Dankpen sont ciblées avec 20 localités d'intervention à raison de 10 localités par préfecture.

Le projet vise le renforcement de l'engagement durable des acteurs travaillant dans les domaines de l'adaptation au changement climatique et de la gestion des risques de catastrophes (GRC) au Togo par le biais du renforcement des capacités et du transfert de connaissances à travers 3 composantes, à savoir : le renforcement des capacités à plus long terme des communautés cibles à résister aux inondations, aux sécheresses et à l'insécurité alimentaire dans les régions de la Kara, des Savanes et de la Maritime : l'amélioration des capacités institutionnelles et techniques de la Croix-Rouge togolaise (CRT) dans les domaines de la réduction des risques de catastrophes et de l'adaptation aux changements climatiques, ainsi que celles des autres acteurs concernés.

Au rang des activités pour soutenir la composante 1, on note « l'organisation des exercices de simulation dans les communautés les plus vulnérables avec les équipes de prévention des catastrophes, la population locale et les représentants des autorités de l'État ». En effet, les exercices de simulation font partie des activités de préparation communautaire pour faire face aux éventuelles situations d'urgence. La CRT en a fait une activité phare qu'elle organise pratiquement chaque année autour d'un aléa. Pour le compte de cette année et tenant compte de la période de l'exercice, l'aléa retenu pour l'exercice va porter sur les feux de végétation.

En effet, selon les statistiques de l'ANPC, de la période août 2023 à septembre 2024, 76 cas de feux de végétation ont été enregistrés avec 111 ménages affectés et 490 sinistrés. On dénombre également, durant cette période, 1 décès, 1 blessé, 44 maisons incendiées, 1 coopérative, 91.4 ha de champs et 68 tonnes de récoltés consumées par les flammes. Ces statistiques illustrent l'impact considérable du phénomène sur la vie des populations. Pour renforcer leur résilience face à l'aléa feux de végétation, la plupart des communautés cibles ont inscrit dans leur plan de préparation communautaire et plan d'action communautaire, des activités allant dans le sens de la prévention et de protection contre les feux de végétation. Les communautés de Tipil, Satchalé, Kpétab, Boungbal sont les villages ciblés par cet exercice de simulation.