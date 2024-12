Maroc: La 13e Conférence internationale 'Atlantic Dialogues', du 12 au 14 décembre à Rabat

Rabat — Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Policy Center for the New South (PCNS) organise, du 12 au 14 décembre à Rabat, la 13e édition de sa Conférence internationale annuelle "Atlantic Dialogues".

Tenue au niveau du siège du PCNS sur le Campus de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), cette édition, qui coïncide avec les 10 ans du Think tank, se singularise au regard de ses précédentes par plusieurs aspects, notamment son retour à la capitale du Royaume qui avait abrité les toutes premières éditions de la Conférence, indique le Policy Center for the New South dans un communiqué.

La présente édition se caractérise aussi par le passage d'une conférence à thème unique à une conférence pluridisciplinaire, témoignant de la maturité que les "Atlantic Dialogues" ont acquise au fil des années.

Une attention particulière sera portée à l'Initiative atlantique marocaine, visant à désenclaver les économies des pays du Sahel, en ligne avec la volonté de Sa Majesté le Roi, exprimée dans le discours Royal à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte, précise la même source.

L'engagement du PCNS en faveur de l'Atlantique

Le PCNS, poursuit le communiqué, s'affirme comme un acteur incontournable dans les discussions sur l'Atlantique, se positionnant parmi les principaux think tanks et institutions redéfinissant les relations inter-atlantiques. En mettant l'accent sur l'Atlantique élargi, incluant les États de l'Atlantique Sud, le PCNS démontre sa capacité à mobiliser, influencer et stimuler la réflexion stratégique.

Sa position de leader repose sur ses réussites notables dans l'établissement de partenariats, ainsi que dans la production de rapports, de narratifs et d'analyses approfondies sur les défis économiques et géopolitiques de cette région.

L'une de ses initiatives marquantes est l'Atlantic Strategy Group (ASG), lancée en 2015 en partenariat avec le German Marshall Fund of the United States (GMF) et la Fondation luso-américaine de développement (FLAD). Ce forum de dialogue inter-atlantique offre aux trois institutions une plateforme pour nourrir la réflexion sur les dynamiques qui façonnent le pourtour atlantique.

Signes distinctifs de l'édition 2024

L'une des innovations introduites dans la conception des "Atlantic Dialogues" 2024 est la structuration de la Conférence autour de plusieurs thématiques transversales et non plus autour d'un thème exclusif, en prônant une nouvelle approche de conduite de la Conférence internationale qui joint l'action au dialogue.

C'est ainsi que la nouvelle formule des "Atlantic Dialogues" se propose d'examiner, à travers un regard du "nouveau Sud", tant les dynamiques qui secouent le pourtour atlantique que les nouveaux enjeux de la coopération internationale.

Parmi ses manifestations, l'exploration des nouvelles initiatives visant à façonner l'avenir de la région de manière constructive et inclusive, à l'image de l'Initiative atlantique marocaine qui ambitionne d'aider les pays du Sahel à surmonter les obstacles à leur développement tout en accélérant leur intégration dans l'économie mondiale.

La 13e édition des "Atlantic Dialogues" mettra également l'accent sur l'impact des tensions politico-économiques sur la géopolitique mondiale et le multilatéralisme. Il convient de noter que celle-ci se tient un mois après les élections présidentielles américaines et le Sommet du G20 à Rio de Janeiro, au Brésil, dans un contexte d'année électorale par excellence pour l'Afrique, avec 19 élections.

Cette nouvelle édition sera mise à profit pour explorer la nécessité d'une gouvernance mondiale efficace dans un monde marqué par l'exacerbation des rivalités entre grandes puissances, en prenant en compte les revendications du "Nouveau Sud", à travers un dialogue inclusif qui articule avec efficacité les leviers de la coopération Nord-Sud.

Ce nouveau rendez-vous des "Atlantic Dialogues" se propose d'aborder une variété de sujets économiques et géopolitiques, reflétant les mutations d'un Atlantique élargi et mieux intégré, à travers des panels, des tables rondes et d'autres sessions collaboratives, souligne le PCNS.

Parmi les thèmes abordés figurent la diplomatie culturelle, le paradigme de la sécurité régionale, les infrastructures intelligentes, la régulation de l'intelligence artificielle, ainsi que d'autres enjeux clés nécessitant une meilleure coordination Nord-Sud, et offrant un large éventail de perspectives et de solutions sur les questions de gouvernance mondiale.

La structure de la Conférence

Tout au long de ses précédentes éditions, la Conférence "Atlantic Dialogues" s'est illustrée par sa capacité à rassembler une pléiade d'experts et de décideurs politiques internationaux, ce qui lui a permis de compter, à ce jour, une communauté de plus de 1 000 membres. Communauté dédiée à la construction collective et solidaire, en mettant l'accent sur l'évolution dynamique des récits et des narratifs, éléments essentiels à notre compréhension du monde.

La présente édition s'articule autour de séances plénières et de discussions en petits groupes, dont la présentation de la 11e édition du Rapport "Atlantic Currents", publié par le PCNS, constituera le coup d'envoi des travaux de la Conférence. Ce Rapport collectif, dont la première édition a été publiée en 2014, analyse chaque année les tendances récentes du bassin atlantique, ajoute le communiqué.

Après cette ouverture, les intervenants, dont d'anciens Chefs d'État et de gouvernement, des ministres, en exercice ou passés, des diplomates, des hauts fonctionnaires, des chercheurs et des représentants de think tanks, se relaieront pour enrichir le débat sur les nouvelles perspectives de l'espace atlantique.

Les onze séances plénières, aux sujets variés, sont complétées par vingt sessions en petits groupes, favorisant des échanges approfondis sur les dynamiques atlantiques et les nouveaux enjeux de la coopération internationale, soutenus par l'expertise intercontinentale des "Atlantic Dialogues".

Promouvoir le dialogue intergénérationnel

Bien ancré dans le cadre des "Atlantic Dialogues", le programme Emerging Leaders (ADEL) est un véritable engagement en faveur de la jeunesse atlantique entreprenante. Il a pour objectif d'impliquer les jeunes leaders émergents des pays du bassin atlantique dans les processus de décision publique. Chaque édition de la Conférence accueille entre 30 et 50 jeunes, âgés de 35 ans maximum, sélectionnés parmi plusieurs centaines de candidatures.

Ces participants représentent 26 nationalités, dont la majorité (70 %) proviennent de la région atlantique. Après une formation intensive de trois jours, axée sur le leadership et le design thinking pour aborder les enjeux de l'Atlantique élargi, dispensée par des experts de renom, les nouveaux membres d'ADEL rejoindront la Conférence. Ils seront mis à l'honneur lors de la cérémonie de clôture. La communauté ADEL du PCNS compte aujourd'hui 400 membres issus de 70 pays, formant ainsi un réseau solide et étendu.