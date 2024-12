Maroc: Dakhla - Rencontre sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes

Dakhla — La lutte contre la violence à l'égard des femmes sur les plans culturel et législatif a été au centre d'une rencontre organisée, mardi à Dakhla, à l'initiative de la Commission régionale des droits de l'Homme (CRDH) de Dakhla-Oued Eddahab.

Organisée en coopération avec la Fondation Dakhla-Oued Eddahab pour le vivre-ensemble et l'association "DOUMS" pour la culture et le développement social, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du plan d'action annuel de la CRDH et dans le sillage de la campagne nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles.

Cette rencontre vise à mettre en lumière les problématiques liées à la question de la violence d'un point de vue juridique et culturel, à renforcer le respect des droits des femmes et à mettre fin à toutes les formes de violence ou de discrimination à leur égard.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de la CRDH, Maimouna Essayed, a indiqué que cette rencontre a pour but d'engager un débat avec les associations de la société civile oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la violence, afin d'échanger les points de vue et les expériences sur les efforts déployés pour lutter contre ce fléau.

Cette réunion s'articule autour des contraintes et difficultés rencontrées par les associations de la société civile pour la prise en charge et l'accompagnement des femmes et filles victimes de violences, a expliqué Mme Essayed.

En dépit des dispositions légales en vigueur, la persistance de ce phénomène démontre d'autres facteurs exogènes liés aux coutumes, traditions et à la culture, a-t-elle regretté, plaidant pour la lutte contre l'impunité et la mobilisation pour briser la culture du silence et de la non dénonciation.

Par ailleurs, elle a mis l'accent sur une série de mesures et d'initiatives visant à lutter contre la violence, citant à cet égard la médiation familiale et le rôle des centres de soutien et d'accompagnement gérés par des associations de la société civile, ainsi que les campagnes de sensibilisation et les dispositions juridiques et législatives en vigueur.

A cette occasion, les intervenants ont souligné la nécessité de poursuivre les efforts de lutte contre la violence à l'égard des femmes, en renforçant les mesures juridiques et les diverses initiatives et campagnes de sensibilisation, plaidant en faveur de l'amélioration de la prise en charge de cette catégorie.