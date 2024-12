Afrique: La 3ème édition du salon africain e-Markets Expo, à partir du 19 décembre à Casablanca

Casablanca — Le salon africain d'e-commerce « E-Markets Expo » se tiendra du 19 au 21 décembre à la Foire internationale de Casablanca, ont annoncé mardi les organisateurs.

Rendez-vous incontournable de l'e-commerce en Afrique, ce salon est organisé sous l'égide du Ministère de l'Industrie et du Commerce, en partenariat avec la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de Casablanca-Settat, Technopark Maroc, la Fédération du Transport et de la Logistique, la Fédération Nationale de l'Économie Numérique Marocaine, ainsi que l'Association Marocaine des Sociétés de Transport et Logistiques Digital.

Cette édition représente une opportunité unique pour les professionnels des secteurs digitaux et de l'e-commerce du monde entier de se réunir et de se tenir informés des dernières tendances, ont souligné les organisateurs lors d'une conférence de presse consacrée à l'annonce de cet événement et de sa programmation.

Trois jours durant, le salon prévoit d'accueillir plus de 100 exposants représentant les différents secteurs clés de l'e-commerce, entre autres, livraison et logistique, plateformes e-commerce, communication et publicité, impression et emballage, photographie et marketing numérique et banques.

Le programme comprend 15 panels thématiques animés par des experts qui exploreront les enjeux stratégiques et les dernières tendances du secteur. A cela s'ajoutent 63 workshops offrant des analyses approfondies sur les enjeux et les opportunités de l'e-commerce.

Des ateliers conçus de manière à répondre aux besoins des visiteurs selon trois niveaux : débutant, intermédiaire et avancé.

L'édition 2024 qui intervient après deux autres précédentes organisées à Agadir, a indiqué le directeur de ce salon, Issam El Friati, avant d'ajouter que ce salon est une occasion privilégiée pour les jeunes entrepreneurs, les coopératives et les entreprises d'opérer leur transition des méthodes de vente traditionnelles vers le e-commerce.

Un secteur qui a pris une importance considérable ces dernières années et qui contribue significativement à l'évolution de l'économie nationale, a-t-il noté, relevant le rôle désormais important du commerce électronique dans la création de l'emploi.

Pour sa part, le vice-président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de Casablanca-Settat, Nabil Hormtallah, a assuré que la chambre ne ménagera aucun effort en faveur du succès de ce salon qui contribue, à ses yeux, à la promotion des petites et moyennes entreprises en leur suggérant des solutions numériques adaptées et innovantes à même d'améliorer leur chiffre d'affaires et booster ainsi l'économie nationale.