Maroc: Fès - Remise de Wissams royaux à plusieurs cadres de l'USMBA

Fès — Des Wissams Royaux ont été remis, mardi à Fès, à 20 cadres appartenant à différents établissements et facultés relevant de l'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA).

Ainsi, douze cadres ont été décorés du Wissam de mérite national de classe exceptionnelle, quatre cadres du Wissam de mérite national de la 1ère classe et quatre autres du Wissam de mérite national de 2ème classe, en reconnaissance des loyaux services qu'ils ont rendus au pays avec abnégation et responsabilité.

Dans une allocution de circonstance, le président de l'USMBA de Fès, Mustapha Ijjaali, a exprimé la gratitude de l'université pour ce haut geste royal qui a concerné des professeurs chercheurs et des fonctionnaires de divers établissements affiliés à l'université, en reconnaissance de leurs efforts professionnels soutenus et leur sens du devoir. Il a souligné que cette sollicitude royale est un hommage à l'élément humain, qui reste le moteur premier du développement et du rayonnement de l'université.

M. Ijjaali a félicité les cadres décorés et leurs familles pour ce geste royal généreux et pour cet honneur, qui constitue une fierté personnelle et collective, en espérant qu'il les incitera, ainsi que leurs collègues, à redoubler d'efforts et d'abnégation pour servir l'intérêt public et hisser l'université au plus haut niveau.