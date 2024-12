Afrique: 200 millions de dollars pour accélérer les réformes en faveur d'un développement durable, inclusif et résilient

communiqué de presse

WASHINGTON — La Banque mondiale a approuvé aujourd'hui un financement de 200 millions de dollars de l'Association internationale de développement (IDA) pour soutenir des réformes ambitieuses afin de promouvoir une agriculture plus productive et durable, accélérer l'électrification rurale, encourager des actions d'atténuation des effets du changement climatique, renforcer le capital humain et la résilience des populations vulnérables, et développer l'espace budgétaire nécessaire pour les investissements prioritaires.

Il s'agit de la seconde opération d'appui des politiques de développement pour un développement durable, inclusif et résilient au Togo. Cette opération contribue notamment à (i) une plus grande sécurité foncière pour les petits exploitants afin de favoriser les investissements dans des pratiques agricoles plus productives et durables ; (ii) accélérer les réformes du secteur de l'énergie, y compris l'opérationnalisation d'une nouvelle structure tarifaire et le soutien à la production d'énergie renouvelable ; (iii) créer le cadre réglementaire pour les marchés de crédits carbone pour les projets climatiques ; (iv) garantir une protection sociale plus efficace grâce à la mise en place d'un registre social national ; (v) élargir l'accès aux manuels scolaires et améliorer les performances des enseignants ; (vi) mieux soutenir les victimes de violences basées sur le genre ; (vii) renforcer les recettes de l'Etat par la rationalisation des dépenses fiscales ; et (viii) réduire les risques budgétaires liés à la santé financière des entreprises publiques.

Cette opération fortement ancrée dans la feuille de route 2025 du gouvernement et le plan d'urgence pour la région des Savanes, s'inscrit dans la droite ligne des nouveaux objectifs du Cadre de partenariat pays visant à améliorer la productivité agricole, assurer l'accès universel à l'électricité, accroître la prestation de services pour les populations vulnérables, mener des actions climatiques ambitieuses et garantir la stabilité macroéconomique.

« Le Togo a réalisé d'importants progrès ces dernières années pour promouvoir une agriculture durable et une résilience sociale et climatique. Ce financement vient er les appuyer les actions en cours pour aider le pays à atteindre ses objectifs de développement durable, tout en renforçant la résilience face aux défis de fragilités notamment dans les régions du nord », souligne Fily Sissoko, représentant résident de la Banque mondiale pour le Togo. « Cet appui permettra au pays de mettre à échelle les réformes nécessaires pour accélérer la transformation structurelle de l'économie, notamment en milieu rural où se concentre la pauvreté extrême, ainsi que renforcer le capital humain et la résilience des populations vulnérables ».