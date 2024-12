Maroc: Province d'Essaouira - Vers la création de quatre Bureaux Communaux d'Hygiène

Essaouira — L'état d'avancement d'un projet portant sur la création de Bureaux Communaux d'Hygiène (BCH) au niveau de quatre communes de la province d'Essaouira, a été au centre d'une réunion, tenue mardi au siège de la préfecture, avec la participation de l'ensemble des parties prenantes.

Présidée par le gouverneur de la province, Adil El Maliki, cette rencontre à laquelle ont pris part notamment le président du Conseil provincial, Kabir Maâchi, les chefs des services extérieurs concernés et des représentants des autorités locales, cette réunion a été l'occasion de faire le point sur l'avancement des études préliminaires et des travaux relatifs à ce projet ambitieux, qui s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui à la création de groupements des collectivités territoriales pour la construction, l'équipement et la gestion de BCH, initié par la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) relevant du ministère de l'Intérieur.

S'exprimant à cette occasion, M. El Maliki a indiqué que ce projet vise à moderniser et à renforcer les infrastructures de santé publique de proximité, tant en milieu urbain que rural, notant que ces nouveaux BCH permettront d'améliorer la gestion des services liés à l'hygiène au niveau provincial, notamment dans les domaines de la prévention sanitaire, de l'hygiène alimentaire, de la salubrité publique et de la lutte contre les nuisances.

Il a également relevé que la mise en place de ces infrastructures sanitaires est le fruit d'une collaboration étroite entre le ministère de l'Intérieur, le Conseil provincial d'Essaouira et les collectivités territoriales concernées, avec une coordination assurée par les autorités locales, faisant savoir que des avancées considérables ont été réalisées, notamment en ce qui concerne la mobilisation du foncier nécessaire, l'élaboration des études architecturales et techniques, ainsi que le lancement des appels d'offres pour la construction et l'équipement des BCH.

Selon le calendrier établi, les travaux de construction devraient démarrer avant la fin du mois en cours, avec un délai de huit mois pour la mise en service effective, a précisé le gouverneur, appelant, à cet égard, les parties prenantes à suivre de près l'exécution des travaux afin de respecter les délais impartis et de garantir des infrastructures répondant aux normes en vigueur.

De son côté, le chef de la Division des collectivités territoriales à la préfecture de la province d'Essaouira, Zakaria Cherkaoui, a présenté un exposé exhaustif sur les différentes composantes du projet, notant que les BCH, qui seront déployés dans les communes d'Essaouira, d'El Hanchane, de Talmest et de Tamanar, couvriront l'ensemble des localités de la province.

Pour leur part, les présidents, récemment élus, des groupements des collectivités territoriales, chargés de la gestion des BCH, ont fait part de leur engagement à garantir la réussite de ce projet prometteur, qui constitue "une avancée majeure pour la santé publique et le bien-être des habitants de la province".

D'autres intervenants, dont des partenaires privés, ont, quant à eux, mis en avant leur volonté de contribuer activement à l'accompagnement de cette initiative afin que ces BCH s'acquittent pleinement de leur mission au service de la population.

Par ailleurs, la réunion a permis d'aborder la prochaine phase du projet, qui concernera principalement la supervision des travaux de construction, la formation du personnel chargé de l'exploitation des BCH et l'élaboration de plans de maintenance pour garantir leur bon fonctionnement à long terme.