Maroc: Rencontre nationale pour célébrer le 76ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme

Rabat — La Délégation interministérielle aux droits de l'Homme organise, mercredi au siège de l'Institut de formation relevant du ministère de la Justice à Technopolis, une rencontre nationale pour célébrer le 76ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme.

Organisée en partenariat avec le ministère de la Justice, le Conseil National des Droits de l'Homme, la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Agdal de l'Université Mohammed V et le Programme des Nations Unies pour le Développement, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration par la communauté internationale de la Journée internationale des droits de l'Homme, qui coïncide avec le 10 décembre de chaque année, en commémoration de l'anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'Homme en 1948, indique un communiqué de la Délégation interministérielle aux droits de l'Homme.

Cet anniversaire constitue l'occasion de passer en revue les réalisations et les acquis, et d'anticiper l'avenir afin de consolider la protection et la promotion des droits de l'Homme, souligne la même source.

Cette rencontre, qui sera présidée par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, en présence notamment de personnalités représentant des départements gouvernementaux, des institutions nationales et des universités, sera marquée par des discours d'ouverture, la signature d'accords de partenariat et de coopération, le lancement de programmes visant à renforcer les capacités de plusieurs acteurs dans le domaine des droits de l'Homme, la création d'une plateforme institutionnelle dédiée aux expertises nationales dans le domaine des droits de l'Homme et la remise de Prix d'excellence pour récompenser des recherches scientifiques sur les droits humains.