Ile Maurice: Caudan Development Ltd devient une subsidiaire en propriété exclusive de Promotion and Development

Promotion and Development Ltd (PAD), une société holding d'investissement, avec la création de Caudan Development Ltd, a permis la transformation inattendue d'un quai voué à un abandon certain en un front de mer, et qui va transformer cette partie de la capitale, en injectant une nouvelle synergie dans le monde des affaires à Maurice. Avec cette restructuration, Promotion and Development veut se donner de nouveaux moyens pour saisir toutes les opportunités de croissance et d'expansion qui se profilent à l'horizon.

Que faire lorsque les acteurs d'un groupe d'entreprises ont la nette impression que la structure existante est non seulement lourde et pesante, mais qu'elle est surtout porteuse d'éléments susceptibles de compromettre les opportunités et les possibilités de croissance et d'expansion du groupe ? Remettre à plat, la structure actuelle pour venir de l'avant avec une nouvelle formule.C'est l'itinéraire que la direction de PAD a dû suivre pour présenter un projet de restructuration qui a été soumis à l'approbation des actionnaires de cette entité et de ceux de Caudan DevelopmentLtd lors d'une assemblée générale annuelle des deux entités respectives au Caudan Arts Centre, hier.

Quel est le principal objectif de ce projet de restructuration ? Il consiste à faire en sorte que PAD, qui jusqu'ici détenait 6,2 % de l'actionnariat de Caudan Development Ltd, détienne la totalité des titres de cette entité. Ce sont deux entités dont l'histoire est intimement liée. Car quatre ans, cinq mois et 25 jours après son incorporation le 23 août de 1984, les têtes pensantes de PAD, qui a fait de l'exploitation de possibilités d'investissement son principal objectif, ont vu une excellente occasion d'en faire autant pour ce qui de la mise en place de Caudan Development Ltd.

Cette dernière était engagée dans un ambitieux projet de développement ayant pour finalité la transformation d'un dispositif d'embarquement et de chargement de sucre abandonné au front de mer de Port-Louis en un centre tant commercial qu'économique qui allait littéralement transformer cette partie de la capitale. Avec les sociétés subsidiaires en son sein, PAD s'est logiquement offert le statut de société de portefeuilles d'investissement et a renforcé cette image avec la prise en charge totale de Caudan Development Ltd.

PAD compte en son sein 13 sociétés, parmi lesquelles Caudan Leisure Ltd, Caudan Security Services Ltd, Société Bactory et Best Sellers Ltd. Elles sont au nombre de neuf les sociétés qui sont des associées de PAD. Parmi ces dernières figurent, entre autres, Cathedral Development Ltd, Enterprise Data Services Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd ou encore Properties 8502 Ltd. Quant à Caudan Development Ltd, elle compte neuf sociétés subsidiaires. Parmi celles-ci figurent, entre autres,Caudan Leisure Ltd, Caudan Security Services Ltd et Société Mauricienne d'Entreprise Générale Ltée. Toutes les procédures que requiert la mise en place de ce projet de restructuration ont été suivies.

Cette initiative va occasionner plusieurs changements au sein du groupe et qui se manifeste sous la forme d'une amalgamation. Ce sont entre autres : l'intégration dans la structure de PAD des opérations de Commercial Holding Company et celles de Ferryhill Enterprises Ltd au profit de PAD qui garde sa structure en tant que société absorbante ; de Caudan Development des activités d'Harbour Cruise Ltd, de Caudan Leisure Ltd, de Best Sellers Ltée et celles de la Société Mauricienne d'Entreprise Général, Caudan Development Ltd gardant son statut de société absorbante ;et de Security and Property Protection Agency Co Ltd des opérations d'Integrated Safety and Security Solutions Ltd et du Caudan Security Services Ltd, avec pour formule que c'est Security and Property Protection Agency qui au final va conserver son statut de société absorbante au profit de deux autres entités. Il sera aussi question de l'échange de titres liés à Caudan Development Ltd détenus par des actionnaires autres que PAD pour des valeurs de cette dernière entité. Une mesure qui fera de PAD le détenteur de la totalité des titres de Caudan Development Ltd, qui sont au nombre de 2 000 000 000, dont 1 412 494 156 (70,6 %) appartenant déjà à PAD.

Avec la prise en main de la totalité des titres de Caudan Development, les valeurs de cette société ne seront plus cotées sur le Marché officiel de la Bourse de Maurice. À 12 h 36 sur le Marché officiel de la Bourse de Maurice hier, le titre de Caudan Development valait 0,59 sous. Quelque 6 000 titres pour un montant de Rs 3 540 avaient été échangés.

«Le principal objectif du projet de restructuration qui a abouti à faire de Caudan Development Ltd une filiale en propriété exclusive de Promotion and Development, déclare Jocelyne Martin, Chief Executive Officer (CEO) de Caudan Development dans le dernier rapport financier annuel de cette société, vise à créer un environnement où il nous sera possible de créer de nouvelles valeurs et de contribuer à rationaliser les processus opérations qui sont indispensables pour la bonne marche de nos activités. On peut ainsi s'attendre à une consolidation du niveau de nos opérations, accompagnée de la possibilité d'éviter les risques associés à l'existence au sein d'une entité de structures susceptibles d'occasionner la redondance des opérations.» La CEO de Caudan Development Ltd se dit confiante que la nouvelle option envisagée par le groupe va générer de nouvelles synergies au niveau des opérations, contribuer à améliorer la profitabilité et renforcer la compétitivité de l'entreprise tout en renforçant sa capacité de saisir les opportunités de croissance susceptibles de se manifester dans le marché. «Ce projet de restructuration est à même d'éliminer les risques de conflits d'intérêts et la nécessité de recourir à des compromis qui sont parfois inévitables dans ce genre de situations.»

Les opérations de PAD, comme en témoigne le contenu de l'édition 2024 de son rapport annuel, recèlent un réel potentiel pour ramener des profits à la maison. Le montant des profits opérationnels est passé de Rs 156,7 millions en 2023 à Rs 173,3 millions en 2024, soit une hausse par Rs 16,6 millions (10,6 %). Les revenus pour 2024 ont été de Rs 561,7 millions, contre Rs 688,1 millions en 2023, soit une baisse par Rs 126,4 millions (18,4 %).

Une baisse attribuée à la mise à exécution d'un exercice de réévaluation des investissements de l'entité dans le secteur de l'immobilier, qui s'est soldé par une perte de pas moins de Rs 2 Mds en 2024. Quant au rapport financier non audité de Caudan Development, qui a été remis aux autorités boursières le 13 novembre, pour la période qui s'est terminée au 30 septembre 2024, il en ressort que les revenus de cette entité ont enregistré une hausse de Rs 15,4 millions (9,5 %), passant de Rs 162,2 millions en 2023 à Rs 177,6 millions en 2024. Caudan Development a fait une perte de Rs 26 millions contre des profits de Rs 14,5 millions en 2023.

La confiance de Jocelyne Martin dans le potentiel de Caudan Development à toujours envisager de mieux faire reste inébranlable. «Caudan dispose d'un actif exceptionnel avec un énorme potentiel.» Elle réitère sa confiance que ce projet de restructuration permettra à PAD de faire en sorte que Caudan Development tire le plus grand profit de son potentiel. En effet, le dernier rapport financier confié aux autorités boursières indique que, pour l'exercice 2024, le montant des actifs de Caudan Development a connu une hausse de Rs 63,9 millions, passant de Rs 5,4 Mds en 2023 à Rs 5,5 Mds en 2024.