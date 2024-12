Ile Maurice: PQ's - Le rapport sur les décès des patients dialysés publié si les familles y consentent

Le député Farhad Aumeer a posé une question au ministre de la Santé, Anil Bachoo, concernant la publication du rapport de la commission d'enquête sur les décès des patients dialysés durant la pandémie de Covid-19. Le ministre, qui a exprimé ses plus sincères condoléances aux familles des victimes, a expliqué que bien que la commission ait identifié des manquements importants, le rapport n'avait pas été rendu public en raison de la nature sensible des informations qu'il contient.

Cependant, il a précisé que ce rapport pourrait être rendu public avec le consentement des familles concernées. Le député Aumeer a ajouté que les conclusions des enquêtes complémentaires découlant de la soumission du rapport, notamment par le Medical Council et le Nursing Council, entre autres, seraient également soumises au Parlement. Le ministre Bachoo a une fois de plus soutenu que cela se ferait après avoir obtenu le consentement des familles des victimes. Il a réaffirmé l'engagement du ministère à rectifier les erreurs du passé et à agir avec transparence.

«Wakashio» : Des compensations toujours insuffisantes pour les victimes

Le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, a fait le point sur les compensations des victimes du naufrage du Wakashio à la suite de la question du député Tony Apollon. Le ministre a indiqué que malgré les mesures initiales mises en place après le naufrage du vraquier japonais, la compensation versée était loin d'être suffisante. Les pêcheurs, poissonniers et titulaires de permis commerciaux de plaisance, victimes directes de cette catastrophe écologique, ont reçu une compensation dérisoire de Rs 10 000 pour huit mois.

Ce montant est jugé nettement insuffisant au regard des pertes subies par ces acteurs économiques. Après une marche de protestation, la question de la compensation avait été soulevée au niveau international, ce qui avait conduit le Japon à accepter de verser un montant de USD 2 650 comme compensation aux pêcheurs et aux poissonniers. Toutefois, bien que des paiements aient été effectués, le ministre a souligné que seul un montant de Rs 113 000 avait réellement été payé, tandis que Rs 838 millions, provenant des fonds publics, avaient été engagés pour diverses indemnités.

Le ministre Boolell a précisé que la situation avait été portée à l'attention de l'ambassadeur du Japon lors d'une rencontre le 5 décembre, où il avait insisté sur la nécessité d'une réponse plus rapide et plus substantielle. Par ailleurs, l'Agence japonaise de coopération internationale avait été pressée d'intervenir auprès du propriétaire du navire, Okiyo Maritime Corporation. Toutefois, ce dernier avait introduit une action en justice pour établir un fonds de limitation, plafonnant les indemnités à Rs 720 millions, alors que le montant initialement réclamé s'élevait à Rs 2,3 milliards. Arvin Boolell a exprimé sa frustration face à l'attitude de l'ancien gouvernement, qui n'avait pas jugé opportun de prendre des mesures plus fermes à l'époque, mais il a souligné que le dossier était désormais pris très au sérieux par le gouvernement actuel. Le bureau de l'Attorney General examine actuellement les considérations légales liées à cette affaire, dans l'espoir d'obtenir une compensation équitable pour les victimes du Wakashio.