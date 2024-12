Maroc: Le Registre Social Unifié, un outil de ciblage pour améliorer l'efficacité des programmes sociaux (M. Boubrik)

Casablanca — Le directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), Hassan Boubrik, a mis en avant, mardi à Casablanca, le rôle clé du Registre Social Unifié (RSU) dans le ciblage des ménages éligibles à l'appui social pour garantir l'efficacité des programmes sociaux.

Intervenant lors d'une rencontre sous le thème "Concilier réformes économiques et politiques sociales" en marge de l'Africa Financial Summit (AFIS 2024), M. Boubrik a mis l'accent sur les solutions novatrices mises en place pour améliorer l'efficacité des programmes sociaux au Maroc.

Selon lui, le RSU mis en place par Maroc, représente un levier crucial pour un ciblage plus précis des populations vulnérables et une gestion plus efficace des aides sociales.

Ainsi, ce dispositif permet de déterminer le degré de vulnérabilité des ménages en se basant sur des critères vérifiables, tels que la consommation d'électricité, la possession de biens matériels, et d'autres données socio-économiques, a affirmé M. Boubrik.

"Ce système a permis de remplacer les anciennes méthodes de subventionnement généralisé, souvent inéquitables, en ciblant directement les foyers les plus dans le besoin", a-t-il dit.

Cette initiative a permis d'allouer les aides sociales de manière plus équitable, a-t-il ajouté, citant l'exemple du programme d'assurance maladie obligatoire (AMO), où l'État prend en charge les cotisations des ménages les plus vulnérables.

Revenant sur les réalisations et les défis rencontrés par l'institution dans le cadre de ses projets ambitieux, M. Boubrik a fait savoir que la CNSS a réussi à faire face à une croissance exponentielle de la demande de services sociaux, notamment durant la crise sanitaire du Covid-19.

Et de poursuivre : "La CNSS a su tirer parti des partenariats avec le secteur privé pour répondre à l'explosion de la demande en matière d'assurance maladie et d'autres prestations sociales".

Nous avons fait appel à des établissements de paiement spécialisés dans le transfert de fonds, permettant ainsi d'ajouter 3.200 points de service à notre réseau, avec une gestion sécurisée et une traçabilité en temps réel, précise-t-il.

S'agissant des perspectives, le directeur général de la CNSS a partagé sa vision pour l'avenir de la protection sociale en Afrique, appelant à construire des systèmes de protection sociale, ce qui nécessite une volonté politique forte et une gestion prudente des ressources pour garantir la pérennité des programmes.

Initié sous le thème "Le temps des puissances financières africaines est venu", ce forum, qui connait la participation de pas moins de 1.000 leaders du secteur financier africain, des décideurs politiques et des régulateurs, expose, à travers plus de 30 panels et tables rondes de haut niveau, les réformes structurelles nécessaires pour renforcer la résilience du secteur et lever les obstacles au financement des économies du continent à l'heure des bouleversements régionaux et internationaux.