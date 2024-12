Afrique de l'Ouest: Célébration du 11 décembre - La diaspora burkinabè au Tchad célèbrent la fête nationale par une monté des couleurs

Les Burkinabè vivant au Tchad ont commémorer la fête de l'indépendance à travers une montée solennelle des couleurs au sein de l'ambassade du Burkina Faso.

Loin du pays mais attachés à la patrie! Les Burkinabè vivant à Ndjamena la capitale du Tchad l'ont démontré au cours de la matinée du 11 décembre 2024. Ils se sont réunis à l'ambassade du pays des Hommes intègres au Tchad pour commémorer l'accession du Burkina à l'indépendance, à travers une montée solennel des couleurs.

L'ambassadeur du Burkina Faso au Tchad Boukaré Zoungrana à rappelé le message du président du Faso capitaine Ibrahim Traoré à l'occasion de la fête nationale. » Ce message est plein de symboles car il a été delivré devant la mairie de Barsalogho. Le président du Faso a rappelé l'effort consenti par le peuple burkinabè à travers toutes ses couches sociales et professionnelles. Il a remercié les uns et les autres pour la contribution au fonds de soutien patriotique qui a permis aux FDS de remonter la pente, de reconquérir le territoire et de réinstaller la population », a-t-il declacré selon l'ambassadeur, le message du président du Faso souligne également la vaillance, la résilience et le courage du peuple burkinabè. « J'ai tenu a communiquer ce message à la Diaspora burkinabè vivant au Tchad, car il nous amène à comprendre comme le président du Faso l'a dit que 2025 sera l'année du coup de grâce du terrorisme pour permettre au Burkina Faso d'amorcer un développement endogène » a-t-il poursuivi. L'ambassadeur du Burkina au Tchad a relevé que les Burkinabè de sa juridiction c'est à dire ceux vivant au Tchad et en Centrafrique ont plusieurs fois apporté leur contribution au fonds de soutien patriotique.

« Ils s'apprêtent à contribuer une fois de plus afin de permettre aux forces de défense et de sécurité d'être bien équipées et défendre vaillamment notre territoire « a-t-il assuré.

Présent à Ndjamena dans le cadre de la promotion du FESPACO, son délégué général Alex Moussa Sawadogo a tenu à fêter l'indépendance avec les burkinabè vivant au Tchad. « Cela fait chaud au coeur de voir que la communauté burkinabè est mobilisée dans au Tchad pour communier lors de cette journée qui est très importante pour notre pays surtout qu'il traverse des moments très difficiles. Cette communion montre également la résilience des Burkinabè et la cohésion des Burkinabè » a-t-il indiqué.