Burkina Faso: Promotion immobilière à Pô - Bradage organisé des terres

Quatre sociétés de promotion immobilière ont réalisé des opérations de lotissement dans la commune de Pô, particulièrement aux secteurs 6 et 7, ainsi que dans le village de Katchéli sans en avoir l'autorisation. Elles ont joué sur les insuffisances de la Loi portant promotion immobilière au Burkina Faso de l'époque pour lotir et vendre des parcelles avec la sollicitation des propriétaires terriens et l'accompagnement de la mairie. Constat !

Depuis 2018, quatre sociétés de promotion immobilière « interviennent » aux secteurs 6 et 7 y compris dans le village de Katchéli dans la commune de Pô, chef-lieu de la province du Nahouri dans la région du Centre-Sud. La société de promotion immobilière GELPAZ IMMO S.A. a été la première, à la suite d'une sollicitation de la famille Gomgnimbou. Toute chose qui a permis aux deux parties de sceller leur accord par la signature d'un acte de cession à l'amiable de 85 hectares à la société au secteur 6 de Pô. Par la suite, la famille a pris attache avec trois sociétés pour d'autres opérations de lotissement.

Il s'agit de l'Agence de gestion immobilière Tapsoba et frères (AGIT) pour l'aménagement de deux sites, respectivement de 85 hectares au secteur 6 et 42 hectares dans le village de Katchéli. Puis, la société ZOTIMSON S.A.R.L. a bénéficié de 138 hectares au secteur 7 de Pô. Enfin, le consortium Maison internationale de commerce S.A.R.L. (M.INT.CO) et HAEVEN GATE, constituant la quatrième société de promotion immobilière s'est vu accorder 81 hectares dans le village de Katchéli.

A l'issue de la cession amiable entre les propriétaires terriens et les quatre sociétés de promotion immobilière, ces dernières ont obtenu du conseil municipal de Pô, des délibérations pour leur permettre de réaliser leurs projets respectifs. Les 69 conseillers municipaux donc réunis les 25 et 26 mars 2021 pour adopter la délibération de AGIT, le 26 août et le 30 décembre, respectivement pour celles de ZOTIMSON et de M.INT.CO-HAEVEN GATE. Si ces trois sociétés ont profité de sessions régulières pour soumettre leur projet respectif, ce ne fut pas le cas pour GELPAZ IMMO S.A qui a sollicité du conseil municipal de Pô en 2021, une session extraordinaire en vue d'obtenir sa délibération.

Pour ce faire, ladite session a été financée par GELPAZ IMMO S.A à près de 800 000 F CFA. Le montant équivaut à la prise en charge des 69 membres du conseil municipal en raison de 9 000 FCFA par personne y compris la restauration de tous les participants.

Outre l'acte de cession amiable et la délibération, les quatre sociétés de promotion immobilière se sont basées sur les insuffisances de l'ancienne loi (N°0057-2008 portant promotion immobilière au Burkina Faso) pour brandir leur agrément de promotion immobilière et/ou foncière afin d'avoir la confiance des propriétaires terriens et de la mairie de Pô.

Ce qui leur a permis d'entamer des travaux notamment des opérations de lotissements sur le terrain en violant la loi et du coup la démarche à suivre pour l'obtention de l'autorisation de lotir. « Les quatre sociétés immobilières nous ont rassurés qu'elles sont en règle vis-à-vis de la loi en vigueur (NDLR l'ancienne loi) dans la mesure où, elles sont agréées par l'Etat et font partie de la liste à cet effet. Personnellement, je n'ai pas pu consulter cette liste mais certaines personnes au sein de la mairie ont affirmé l'information », a relaté l'ancien 1er adjoint au maire d'alors de Pô, Assane Gomgnimbou, par ailleurs propriétaire terrien.

Les failles de l'ancienne loi exploitées

A croire le directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, Arsène Dabiré, l'ancienne loi comportait des insuffisances majeures en ce sens qu'elle définissait la promotion immobilière comme toute opération d'aménagement et d'urbanisme telle que prévue par le Code de l'urbanisme.

« Lorsque qu'on prend le Code de l'urbanisme et de la construction, il cite entre autres comme opérations d'aménagement et d'urbanisme, le lotissement, la restructuration et le remembrement urbain.

Autrement dit, si ces opérations sont des opérations de promotion immobilière, le promoteur immobilier peut bien réaliser le lotissement, la restructuration ou le remembrement urbain », a-t-il indiqué. Par ailleurs, M. Dabiré a affirmé que l'article 2 de l'ancienne loi stipulait que la promotion immobilière consistait en l'édification, la réhabilitation, la rénovation ou l'extension de construction. Toujours dans le même article, a-t-il rappelé, il était écrit que les produits immobiliers et fonciers sont destinés à la vente, ce qui veut dire que le promoteur immobilier, de par la loi, avait la possibilité de faire le lotissement ou la restructuration et procéder à la vente des parcelles dégagées. « Selon les décrets d'application, l'ancienne loi parlait d'agrément de promotion immobilière et/ou foncière. Donc cela prêtait à confusion et permettait aux promoteurs immobiliers de faire la promotion foncière », a-t-il détaillé une autre faiblesse.

GELPAZ IMMO S.A se justifie

Aux dires du responsable juridique de GELPAZ IMMO S.A., Armand Sow, pour obtenir un arrêté d'approbation d'un projet immobilier, il y a une procédure à suivre de façon normale. A cet effet, a-t-il expliqué, sa société a déposé un dossier au ministère en charge de l'urbanisme, le 23 décembre 2019.

« Nous avons estimé que le dossier a trainé, donc nous avons relancé par une lettre le 17 mars 2023. Depuis lors, nous n'avons pas encore obtenu l'arrêté d'approbation de notre projet immobilier dans la commune de Pô. Donc, nous n'avons aucune autorisation de faire quoi ce soit sur le terrain. Par conséquent, nous attendons l'arrêté d'approbation pour continuer notre projet », a révélé M. Sow. Fidèle au respect de la législation, a-t-il indiqué, la politique à GELPAZ IMMO S.A consiste à n'entreprendre aucune réalisation sur le terrain sans autorisation du ministère de tutelle.

« Nous avions tous les documents requis par la loi pour faire nos activités en occurrence l'agrément, l'acte de cession amiable et la délibération du conseil municipal de Pô », a renseigné le Président directeur général (PDG) de AGIT, Pascal Tapsoba. Avec ces documents, il dit avoir débuté la vente des parcelles et les sommes perçues ont été investies dans l'aménagement du site à travers l'ouverture des voies, la réalisation de forages et l'installation d'énergie solaire.

A propos des deux sociétés de promotion immobilière à savoir ZOTIMSON et M.INT.CO-HAEVEN GATE, les responsables se sont refusés à tout commentaire et ce, en dépit de moult appels téléphoniques et tentatives de les rencontrer.

« Mon rôle consiste uniquement à instruire le dossier »

Dans le souci de se conformer à la loi, les sociétés immobilières devraient déposer un dossier auprès du receveur des impôts, des domaines et de la publicité foncière du Nahouri, Salif Tiama, pour instruction de la démarche à suivre. « Pour les questions foncières, mon rôle consiste uniquement à instruire le dossier. C'est-à-dire que nous n'émettons pas d'avis technique sur les questions foncières », a-t-il fait savoir. En clair, M. Tiama a expliqué que les demandeurs constituent leur dossier et viennent vers son service afin qu'il puisse instruire le dossier jusqu'à aboutissement pour l'obtention d'un titre foncier ou pas, pour le cas des promoteurs immobiliers et l'arrêté de cession provisoire ou définitif pour les personnes physiques.

« Une fois que le dossier est à notre niveau, en fonction du type de demande et de ce que la loi exige comme pièces, dans l'instruction nous demandons, l'avis des services techniques concernés par le projet proposé », a-t-il poursuivi. Si le dossier a pu bénéficier de tous les avis favorables, le service soumet le projet à la signature de l'autorité compétente, a précisé M. Tiama.

« J'ai pris service le 20 janvier 2021. J'ai pris les dossiers en cours. Je suis venu trouver que tous les protocoles d'accord d'une part entre les propriétaires terriens et les sociétés immobilières et d'autre part entre ces dernières et la mairie avaient été déjà signés.

Il est important de préciser qu'aucune des quatre sociétés immobilières ne m'a approché avec un dossier constitué pour instruction », a révélé le receveur des impôts du Nahouri.

Pour sa part, le directeur régional de l'urbanisme, des affaires foncières et de l'habitat du Centre-Sud, Herman Yaméogo a fait savoir que ses services n'ont pas été informés des opérations de lotissements réalisés dans la commune de Pô par les sociétés de promotion immobilière.

« Aucune société de promotion immobilière n'a pris attache avec nos services pour une quelconque opération de lotissement. En outre, des quatre sociétés, aucune n'a reçu une autorisation de lotir dans la commune de Pô. Nous pouvons dire que ces sociétés ont mené des opérations illégales », a-t-il martelé. Quant au directeur général de l'Office national du contrôle des Aménagements et des constructions (ONC-AC), Siko Yacouba, il a relevé que ses services ont effectué une mission à Manga, Pô et Kombissiri, du 23 au 30 octobre 2022.

A l'en croire, il est ressorti qu'à Pô, aucune des quatre sociétés ne disposait des autorisations requises pour réaliser des activités dans le cadre de la promotion immobilière.

Cependant, du constat fait sur le terrain, il ressort clairement que les quatre sociétés de promotion immobilière ont réalisé des activités aux secteurs 6 et 7 ainsi que dans le village de Katchéli à Pô. En effet, elles ont toutes procédé au bornage des terrains acquis. A l'exception de GELPAZ IMMO S.A., les trois autres ont même entamé la vente des parcelles. A ce sujet, l'enseignant Anè Agoulou fait partie des premiers clients à acheter une parcelle auprès de AGIT à Pô en 2023. Il précise que le prix de la parcelle de 300 m2 au secteur 6 lui a couté 2 000 000 F CFA en 2023, donc « très abordable ».

A l'issue de l'achat, il a reçu comme document une attestation provisoire d'attribution de parcelle. Mieux, il s'est rendu sur le site pour la reconnaissance de sa parcelle et compte entamer la mise en valeur dès qu'il aura les moyens financiers. Quant à l'agent de santé, Eulalie Bilgo, elle a acquis également avec AGIT, une parcelle de 300 m2 dans le village de Katchéli en 2022 à 1 000 000 F CFA lors de la phase promotionnelle.

Le « deal »

Sous la mandature de l'ancien bourgmestre de Pô, Victor Akowè Zangouyo, la mairie a signé un protocole d'accord avec chaque société immobilière.

« La mairie a joué le rôle d'accompagnement dans l'établissement des actes de cession amiable et la prise de délibération par le conseil municipal. De ce fait, la mairie a bénéficié de deux parcelles à l'hectare », a témoigné le PDG de AGIT Pascal Tapsoba. Outre AGIT, la mairie de Pô a conclu un accord dans les mêmes conditions avec ZOTIMSON et M.INT.CO-HAEVEN GATE. Cela lui a permis à l'époque de bénéficier de plus de 300 parcelles.

« Une fois acquises, ces parcelles sont devenues la propriété de la mairie mais elle ne peut pas les vendre. Toutefois, elle les attribue à qui elle veut. Les 69 anciens conseillers municipaux ont bénéficié chacun de trois parcelles en raison d'une parcelle par société immobilière.

Ça aurait pu être quatre mais le projet de GELPAZ n'a pas abouti », a soutenu notre source. En plus des anciens conseillers, a-t-elle renchéri, le personnel de la mairie a également bénéficié de ces parcelles. Toutes ces personnes ont reçu de la part des sociétés de promotion immobilière leurs fiches provisoires d'attribution de parcelles.

A la question de savoir si cette pratique n'est pas une forme de corruption, notre source a rétorqué en ces termes : « Nous avons demandé ailleurs, dans les autres localités où ces mêmes sociétés de promotion immobilière ont déjà fait des opérations de lotissements, il nous est revenu que c'est comme ça que ça se passe ».

880 parcelles attribuées aux propriétaires terriens

Une autre pratique qui est monnaie courante dans les opérations de lotissements, est le fait que les propriétaires terriens reçoivent de la part des sociétés de promotion immobilière un certain nombre de parcelles à l'hectare. Selon leur protocole d'accord, a décrit le PDG de AGIT, il a octroyé 5 parcelles à l'hectare aux propriétaires terriens.

En clair, toutes les sociétés ont signé ce genre de protocole avec les propriétaires terriens.

Ainsi, la grande famille Gomgnimbou, composée des « Kolo », des « Kanzono » et des « Mora », a bénéficié de 880 parcelles de la part de AGIT, ZOTIMSOM, M.INT.CO-HAEVEN GATE. Pour l'ancien 1er adjoint au maire de Pô, Assane Gomgnimbou, de la totalité des parcelles reçues, la grande famille a distribué une partie aux résidents et exploitants agricoles qui sont installés sur leurs terres. Hormis ceux-ci, a signifié l'ancien 1er adjoint au maire, les Gomgnimbou ont attribué des parcelles à la famille royale de Pô. En fin de compte, 870 parcelles ont été réservées exclusivement aux trois composantes de la famille Gomgnimbou.

Aux dires de Assane Gomgnimbou, les 870 parcelles ont été reparties à part égale en raison de 290 par composante. « C'est moi qui ai récupéré la liste de la composante Kolo qui compte cinq grandes familles dont chacune a reçu 50 parcelles. Pour les 40 parcelles restantes, nous avons estimé que nous avons des familles alliées qui vivent avec nous depuis l'époque de nos grands-parents. Donc ces parcelles ont été partagées à ces familles », a-t-il détaillé. Il a par ailleurs affirmé que les composantes « Kanzono » et « Mora » ont également récupérer leurs parts.

Propriétaire terrien et représentant de ZONTIMSON

Le patriarche de la composante « Kanzono », Michel Adoubé Gomgnimbou, propriétaire terrien est à la fois le représentant de la société de promotion immobilière ZOTIMSON à Pô. « J'accompagne la société pour faciliter les choses. Elle a placé en moi une confiance et je suis devenu leur employé. Les responsables ne sont pas fréquents à Pô donc je suis le représentant de la société avec un salaire mensuel de 150 000 F CFA », a-t-il détaillé. A l'entendre, son employeur a d'abord dégagé 200 parcelles de 300 m2 chacune pour la vente promotionnelle à 1 100 000 F CFA. En dehors de cela, a-t-il renchéri, la société immobilière a des parcelles de diverses superficies de 240 m2, 400 m2 et 500 m2. Il a également ajouté qu'une dizaine de personnes ont acquis des parcelles auprès de ZOTIMSON. Après l'achat de la parcelle, a rassuré M. Gomgnimbou, le client reçoit une attestation provisoire d'attribution.

Les innovations majeures de la nouvelle loi

La loi N° 008-2023/ALT portant promotion immobilière au Burkina Faso a été votée par l'Assemblée législative de Transition (ALT) le 20 juin 2023, en remplacement de l'ancienne (N°0057-2008/AN du 20 novembre 2008). La nouvelle loi a été promulguée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le 3 juillet 2023. Le directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère en charge des affaires foncières, Arsène Dabiré, a expliqué que de prime abord, la redéfinition de la promotion immobilière se limite aux opérations d'édification, de réhabilitation, de rénovation ou d'extension de construction. Par conséquent, a-t-il poursuivi, les opérations de lotissements, de restructuration ou de remembrement sont mises hors du champ de compétence du promoteur immobilier et sont désormais qualifiées d'opérations de promotion foncière. Il a également mentionné que les constructions se feront désormais en zone urbaine aménagée. Ensuite, il a signifié que seules les personnes morales de droit public ou privé sont habilitées à exercer l'activité de promotion immobilière. « La loi concerne uniquement les personnes morales commerciales à savoir les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée ou les sociétés par actions simplifiées. Là encore, nous avons limité à ce que les juristes appellent les sociétés de capitaux à l'exclusion des sociétés de personnes », a-t-il insisté. Avec la nouvelle loi, a confié Arsène Dabiré, la

limite du nombre d'hectares est de 5 sur toute l'étendue du territoire national. Outre ces innovations, M. Dabiré a dit que la nouvelle loi n'autorise plus la réalisation d'un projet immobilier dans une zone qui n'est pas doté d'outils de planification urbaine tels que le Schéma directeur d'aménagement et le plan d'occupation des sols. Enfin, les sanctions ont été revues avec des peines privatives de liberté (prison) dont le maximum est de 10 ans et la peine d'amende qui varie de 100 à 400 millions F CFA en fonction des situations. « Avec la nouvelle loi, les anciens agréments ne valent plus parce que toutes les sociétés de promotion immobilière disparaissent mais elles demeurent en tant que des sociétés commerciales.

Par conséquent, elles doivent introduire de nouvelles demandes pour avoir de nouveaux agréments », a-t-il conclu.

L'ancien maire de Pô s'en lave les mains

L'ancien maire de Pô, Victor Akowè Zangouyo, nous apprend qu'il n'est pas autochtone de Pô mais plutôt du village de Kampala à 18 km. De ce fait, a-t-il précisé, n'étant pas issu d'une famille de propriétaires terriens, il dit ne pas être « trop impliqué » dans les opérations de lotissements parce que les disputes liées à la terre conduisent à la mort. « Pour toutes les questions relatives à la terre, c'est Assane Gomgnimbou, originaire de Pô et également de la famille des chefs de terres qui s'en occupe avec le président de la commission des affaires foncières », a soutenu l'ancien bourgmestre. C'est pourquoi, il dit avoir demandé aux propriétaires terriens et aux sociétés immobilières de trouver un consensus à travers l'acte de cession amiable.

« J'ai également fait savoir que s'ils me donnent quelque chose tant mieux, s'ils ne me donnent rien aussi, il n'y pas de problème. Autrement dit, c'est entre les deux parties », a-t-il souligné. Qu'à cela ne tienne, M. Zangouyo a reconnu que le rôle de la mairie a consisté à l'accompagnement par la prise de délibérations par le conseil municipal.

Ainsi, a déclaré l'ancien maire, la population de Pô est informée que la mairie appuie les propriétaires terriens et les sociétés immobilières dans les opérations de lotissements. Toutefois, sur la question des parcelles attribuées à la mairie, il a refusé de se prononcer sur les détails du protocole d'accord.