Sénégal: Pointe-Sarrène - Développement durable des corridors - Le COSEC à pied d'oeuvre

Madame Fatou Diouf, le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, a présidé, hier à Pointe-Sarrène, un atelier du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC) autour du développement durable des corridors. Elle considère la gestion des corridors comme une activité très importante pour les hautes autorités du pays. Elle est revenue sur le Conseil interministériel organisé sur les infrastructures maritimes et portuaires, faisant comprendre l'essence d'une collectivité par la mise en place d'un système de corridors permettant d'atteindre les objectifs fixés.

Ainsi, selon la ministre Fatou Diouf, des marchandises doivent pouvoir quitter le port et traverser le pays en toute sécurité et en toute efficacité. Elle a loué le rôle joué par le COSEC dans cette démarche. A l'en croire, la Vision 2050 s'inscrit dans cette voie pour rendre notre économie compétitive. Elle a salué la démarche inclusive du COSEC pour garantir une bonne connectivité des marchandises à l'intérieur du pays et vers les pays voisins. Madame le ministre a rappelé la participation des privés à cette rencontre et insisté que l'Etat est à leurs côtés, les soutient et les considère comme des partenaires dignes et privilégiés.

Serigne Souahibou Gueye, président du Conseil d'administration du Conseil sénégalais des chargeurs, a salué la réactivité de Madame le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires qui a convoqué cette rencontre des acteurs et partenaires du COSEC sur la gestion des corridors. Il a relevé, comme constat, le manque d'efficience de certains corridors concernant les nouvelles technologies impactant sur la réactivité des actions. Les corporations de l'activité portuaire ont échangé sur les conditions les meilleures a à adopter. Il a rappelé la confiance placée au COSEC pour la gestion des corridors.