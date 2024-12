Afrique: Basketball-coupe d'Afrique des clubs féminin 2024 - AL Ahly signe la première défaite de L'ASVD

L'AS Ville de Dakar a concédé ce mardi sa première défaite à la Coupe d'Afriques des clubs champions qui se joue au stadium Marius Ndiaye. Les joueuses de la municipalité se sont inclinées (61-46) face au club Egyptien d'Al Ahly. Elles perdent du coup la première place du groupe A au profit de son adversaire du jour, porté particulièrement par la pépite sénégalaise, Dioma Kane.

Al Ahly Sporting d'Egypte a infligé, ce mardi 10 décembre, à l'As Ville de Dakar (ASVD) sa première défaite (61-46) à la coupe d'Afrique des clubs champion qui se joue au stadium Marius Ndiaye. Déjà qualifiées pour le second tour du Championnat, les deux équipes disputaient la première place du groupe A. Portée par Dioma Kane et Dima Sène, les Egyptiennes ont d'entrée pris la mesure de l'adversaire. Le manque d'adresse sur les tirs ouvert et d'amplitude sous la raquette, les Sénégalaises ouvrent vite des brèches aux Egyptiennes. Avec de rapides transitions en attaques et une bonne adresse, Al Ahly en profite pour prendre les devants (6-2, 5e). Grâce à l'impact de Fatou Faye, l'ASVD reste au contact de l'adversaire (7-7; 7e).

Elle prend même l'avantage à la fin du premier quart-temps grâce l'intérieur Khady Maiga (12-9). Dans le second quart temps, la rencontre s'équilibre. Les deux équipes sont au coude-à-coude au tableau d'affichage (22-23. 5e). Couna Ndao permet aux Sénégalaises de repasser devant (27-25. 7e) et (27-28 9e). Sur la ligne des lancers répond Dioma Kane avec un point qui permet à son équipe rétablir une égalité parfaite (28-28). Sous la houlette de Ndioma Kane, les Égyptiennes auront toutefois le dernier mot pour virer à la pause avec une avance de deux points (28-30). Au retour des vestiaires, la rencontre penche du côté d'Al Ahly. Plus en réussite, les Égyptiennes confortent leur avantage (37-30. 5e). Dioma Kane, sort le grand jeu et fait des misères à ses compatriotes. La pépite sénégalaise permet à son équipe de prendre une avance conséquente (30-39. 6e) et le porter à (37-43) la fin du troisième quart-temps.

Al Ahly tient le bon bout attaque le derniers quart temps et repose sur une défense pour limiter leurs adversaires à trois points après cinq minutes (46-54; 5e). Dioma Kane (19 points, 14 rebonds est dans les bons coups. Ce qui aura un écho au tableau d'affichage puisque l'ASVD va marquer le pas ( 46-58. 7e ). Ahly en profite pour corser l'addition et de larguer les championnes du Sénégal à 15 points au coup de gong final (46-61). Après deux victoires contre les Camerounaises de FAP (57-54) et les Nigérianes de MFM Queens (81-50), l'As Ville de Dakar essuie son premier revers. Ce qui la relègue à la deuxième place du groupe les quarts de finales